Eventi 39

"Di razza ebraica", Renzo Modiano presenta all'istituto "Volta" di Caltanissetta il suo libro

Al termine dell段ncontro verrà proiettato il video realizzato dall段stituto per la Giornata della memoria e che è stato ammesso alla selezione nazionale MIUR

Redazione

19 Gennaio 2020 10:51

Il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime della SHOAH.Le classi quarte e quinte dell’IIS Volta parteciperanno lunedì 20 gennaio presso l’Auditorium all’incontro con il signor Renzo Modiano, testimone della razzia del 16 Ottobre 1943 a Roma perpetrata dai nazisti.

Le classi sono state preparate all’incontro attraverso la lettura, integrale o parziale, del testo Di razza ebraica, di cui è autore il testimone.

Nel corso della manifestazione verrà ricordato il testimone Piero Terracina, reduce dal campo di concentramento di Auschwitz, recentemente scomparso.

Al termine dell’incontro verrà proiettato il video realizzato dall’istituto per la Giornata della memoria e che è stato ammesso alla selezione nazionale MIUR.



Il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime della SHOAH.Le classi quarte e quinte dell’IIS Volta parteciperanno lunedì 20 gennaio presso l’Auditorium all’incontro con il signor Renzo Modiano, testimone della razzia del 16 Ottobre 1943 a Roma perpetrata dai nazisti.

Le classi sono state preparate all’incontro attraverso la lettura, integrale o parziale, del testo Di razza ebraica, di cui è autore il testimone.

Nel corso della manifestazione verrà ricordato il testimone Piero Terracina, reduce dal campo di concentramento di Auschwitz, recentemente scomparso.

Al termine dell’incontro verrà proiettato il video realizzato dall’istituto per la Giornata della memoria e che è stato ammesso alla selezione nazionale MIUR.



News Successiva Tutto pronto per la sagra del Mandorlo in Fiore: madrina dell'evento sarà Anna Falchi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare