Eventi 390

Insieme dopo 35 anni, a Caltanissetta si ritrovano i bersaglieri del 23esimo battaglione Castel di Borgo

L'incontro è avvenuto in un agriturismo di Caltanissetta tra emozioni e vecchi ricordi. Da quando si erano lasciati, non si erano più visti

Redazione

08 Gennaio 2020 21:56

Dopo 35 anni, dei commilitoni bersaglieri del terzo scaglione 1984, 23simo battaglione Castel di Borgo si sono ritrovati a Caltanissetta. L'incontro, avventuto presso l'Agriturismo Le 5 Pietre di Caltanissetta, ha coinvolto ex bersaglieri provenienti da varie parti di Sicilia e Calabria. La particolarità dell'evento sta anche nel fatto che i partecipanti non si erano più visti ne sentiti per tutti questi anni.Di seguito pubblichiamo il commento di uno dei partecipanti:

"Buongiorno a tutti.

Amici voglio publicare l'elenco dei valorosi bersaglieri ,in ordine alfabetico,che il giorno 3 del mese di gennaio 2020 ,si sono battuti orgogliosamente contro ogni loro impegni,sconfiggendoli ,e avanzando per svariati kilometri contro ogni difficoltà, raggiungono la città di Caltanissetta, conquistando una posizione di fortuna chiamata le5 pietre. Da lì chiamati in raduno si riunivano e con calorosi abbracci festeggiavano il loro incontro dopo 35 anni dall' ultima volta.

I soldati bersaglieri che si sono distinti sono:

Bartolotta Giovanni

Blandano Paolo

Bonanno Giuseppe

Cordí Antonio

D'Angeli Paolo

Dicara Luigi

Dimattia

Gallo Luigi

Gentile Giuseppe

Giarratano Luigi

Infurna angelo

Maniglia angelo

Muni Giuseppe

Pappalardo Gino

Rizzo Giovanni

Russotto Emanuele

Savarino Nino

Scardilli Nino

Scardina Ciro

Tuccio Paolo

Meritevoli per il proficuo impegno ,si adopereranno per la conquista di Roma,

Nel mese di settembre.

Onori alla IX compagnia Ardita.

Un saluto Luigi Giarratano."





Dopo 35 anni, dei commilitoni bersaglieri del terzo scaglione 1984, 23simo battaglione Castel di Borgo si sono ritrovati a Caltanissetta. L'incontro, avventuto presso l'Agriturismo Le 5 Pietre di Caltanissetta, ha coinvolto ex bersaglieri provenienti da varie parti di Sicilia e Calabria. La particolarità dell'evento sta anche nel fatto che i partecipanti non si erano più visti ne sentiti per tutti questi anni.Di seguito pubblichiamo il commento di uno dei partecipanti:

"Buongiorno a tutti.

Amici voglio publicare l'elenco dei valorosi bersaglieri ,in ordine alfabetico,che il giorno 3 del mese di gennaio 2020 ,si sono battuti orgogliosamente contro ogni loro impegni,sconfiggendoli ,e avanzando per svariati kilometri contro ogni difficoltà, raggiungono la città di Caltanissetta, conquistando una posizione di fortuna chiamata le5 pietre. Da lì chiamati in raduno si riunivano e con calorosi abbracci festeggiavano il loro incontro dopo 35 anni dall' ultima volta.

I soldati bersaglieri che si sono distinti sono:

Bartolotta Giovanni

Blandano Paolo

Bonanno Giuseppe

Cordí Antonio

D'Angeli Paolo

Dicara Luigi

Dimattia

Gallo Luigi

Gentile Giuseppe

Giarratano Luigi

Infurna angelo

Maniglia angelo

Muni Giuseppe

Pappalardo Gino

Rizzo Giovanni

Russotto Emanuele

Savarino Nino

Scardilli Nino

Scardina Ciro

Tuccio Paolo

Meritevoli per il proficuo impegno ,si adopereranno per la conquista di Roma,

Nel mese di settembre.

Onori alla IX compagnia Ardita.

Un saluto Luigi Giarratano."





News Successiva "Lavoro, diritto o emergenza sociale?", esperti a confronto in un incontro a Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare