Politica 177

Di Maio a Caltanissetta dopo il trionfo del M5S: "Siete un simbolo di riscatto per il nostro Paese"

Il vice premier, ha fatto tappa di nuovo in città, per ringraziare gli elettori nisseni che hanno dato fiducia a Roberto Gambino

Redazione

13 Maggio 2019 20:07

Il vice premier Luigi Di Maio, dopo i risultati delle elezioni amministrative, stasera ha fatto tappa nuovamente a Caltanissetta per ringraziare gli elettori nisseni.“Siete - ha detto - un simbolo di riscatto del nostro Paese. Avete dimostrato che quando non ci sono questi giochi di liste, famiglie che si spaccano, amici che litigano, quando il voto è libero i cittadini scelgono il cambiamento. Il governo nazionale è dalla parte di questi sindaci come con tutti i sindaci che vogliono lavorare per il bene di questo paese. Ringrazio Giancarlo Cancelleri per quello che ha fatto, uno che non ha mai mollato. Adesso bisogna andare a parlare non solo con chi ha votato il Movimento ma anche per chi non lo ha votato per fargli capire che bisogna fare le cose giuste. Dove non vince il Movimento vincono delle accozzaglie come è successo a Gela, dove il Pd e Forza Italia sono alleati. Votare per il Movimento significa garantire che quegli inciuci verranno sempre arginati. Possiamo sbagliare ma in buona fede ma non vi tradiremo mai. Dobbiamo lavorare per far diventare Caltanissetta un punto di riferimento per molte cose, candidarla per i più grandi riconoscimenti internazionali, perché non è solo al centro della Sicilia ma del Mediterraneo. State vicino a Roberto perché ha bisogno del vostro sostegno. Il voto che avete dato al Movimento è un voto che sta aiutando tante persone, magari non tutti ma avete fatto un bene a tante famiglie italiane"



Il vice premier Luigi Di Maio, dopo i risultati delle elezioni amministrative, stasera ha fatto tappa nuovamente a Caltanissetta per ringraziare gli elettori nisseni.“Siete - ha detto - un simbolo di riscatto del nostro Paese. Avete dimostrato che quando non ci sono questi giochi di liste, famiglie che si spaccano, amici che litigano, quando il voto è libero i cittadini scelgono il cambiamento. Il governo nazionale è dalla parte di questi sindaci come con tutti i sindaci che vogliono lavorare per il bene di questo paese. Ringrazio Giancarlo Cancelleri per quello che ha fatto, uno che non ha mai mollato. Adesso bisogna andare a parlare non solo con chi ha votato il Movimento ma anche per chi non lo ha votato per fargli capire che bisogna fare le cose giuste. Dove non vince il Movimento vincono delle accozzaglie come è successo a Gela, dove il Pd e Forza Italia sono alleati. Votare per il Movimento significa garantire che quegli inciuci verranno sempre arginati. Possiamo sbagliare ma in buona fede ma non vi tradiremo mai. Dobbiamo lavorare per far diventare Caltanissetta un punto di riferimento per molte cose, candidarla per i più grandi riconoscimenti internazionali, perché non è solo al centro della Sicilia ma del Mediterraneo. State vicino a Roberto perché ha bisogno del vostro sostegno. Il voto che avete dato al Movimento è un voto che sta aiutando tante persone, magari non tutti ma avete fatto un bene a tante famiglie italiane"



Cancelleri dopo la vittoria a Caltanissetta del M5S: "Non abbiamo la bacchetta magica ma non vi tradiremo"

News Successiva Amministrative Caltanissetta, Giarratana parla della sconfitta: "Ho un carattere rude ma alcuni alleati non sono stati corretti"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews