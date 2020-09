Cronaca 138

Devastata a Gela la sede della Croce Rossa, Greco: "Gesto vandalico vile e ignobile"

Proprio oggi era in programma la distribuzione dei viveri alle fasce più deboli della popolazione, e a causa di questo scempio non è stato possibile procedere

Redazione

24 Settembre 2020 18:43

"Vile e ignobile. Non sappiamo in quale altro modo definire l'atto vandalico che stanotte ignoti malviventi hanno messo a segno nei locali della Croce Rossa di via Santa Rosalia. Senza vergogna, si sono introdotti nella sede dei volontari e li hanno devastati, rompendo vetrate, forzando le catene del cancello e rompendo le porte con un estintore prima di distruggere mobili, suppellettili e pc, senza portare via nulla, solo per il piacere di devastare e arrecare danni". E' quanto afferma il sindaco Lucio Greco, in merito al raid vandalico subito questa notte dalla Croce Rossa di Gela. "Sappiamo che la Polizia, giunta sul posto insieme alla Scientifica, sta indagando per risalire ai colpevoli, ma intanto tutta la nostra vicinanza e la solidarietà vanno alla Presidente Anita Lo Piano e ai circa 200 volontari che per questa città hanno fatto sempre e solo del bene.Stamattina, tra l'altro, c'era in programma la distribuzione dei viveri alle fasce più deboli della popolazione, e a causa di questo scempio non è stato possibile procedere. Uno squallore immenso, un fatto che ci lascia l'amaro in bocca e che non ha giustificazione. Un abbraccio a tutta la Croce Rossa".



