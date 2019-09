Salute 387

Detersivo nell'acqua minerale, Auchan ritira milioni di bottiglie: a lanciare l'allarme alcuni clienti

Il richiamo delle bottiglie interessa soprattutto la Francia. Non è possibile escludere rischi per la salute

Redazione

21 Settembre 2019 10:30

Nuovi guai per le multinazionali dell’alimentare. Auchan, ha richiamato dai supermercati di tutta la Francia l'acqua minerale con il proprio marchio in bottiglia PET da 5 litri per la "presenza di detergente". Il colosso della grande distribuzione, ha deciso il richiamo dopo che diversi clienti hanno informato l’azienda di aver trovato del detersivo nell'acqua incriminata. Mentre, fino ad ora, non sono arrivate segnalazioni dall'Italia. Il prodotto colpito è l' acqua di sorgente di montagna "Fonte dei Pirenei". L'acqua con il marchio Auchan è stata immessa esclusivamente nel commercio francese. In una nota, Auchan ha dichiarato: "Tutti i prodotti vengono rimossi dalla vendita tuttavia alcuni di questi sono stati commercializzati prima del ritiro. Si consiglia ai clienti che hanno acquistato questo prodotto di non consumarlo e riportarlo al negozio Auchan dove verranno rimborsati. Un numero di telefono (accesso gratuito) è disponibile per i clienti che hanno ulteriori domande, questo è 0800 227 227.

