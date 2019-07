Cronaca 190

Depuratori abbandonati, il Comune di Mussomeli si costituirà parte civile nel processo contro alcuni vertici dell'Ato idrico

Dall'indagine della procura nissena è emerso il malfunzionamento dell'impianto di depurazione che avrebbe causato inquinamento ambientale

Redazione

16 Luglio 2019 10:17

Lo scorso 9 luglio il Comune di Mussomeli (in qualità di capofila e insieme ad altri 14 comuni del nisseno), ha dato mandato ad un legale per la costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti di alcuni vertici dell’ATO Idrico e del Gestore Idrico per un malfunzionamento dell’impianto di depurazione che avrebbe causato inquinamento ambientale e deterioramento delle acque e del relativo eco-sistema, con grave disagio dei suoi abitanti anche l’attentato alla salute pubblica, per la cui difesa il Comune agisce in proprio e per la tua tutela dei suoi cittadini. Ci auguriamo che gli accertamenti degli organi inquirenti escludano la reale esistenza dei fatti contestati, ma laddove i capi di imputazione fossero confermati, il comune di Mussomeli ha avanzato una richiesta di risarcimento danni pari a 100 mila euro, oltre ai danni patrimoniali e al danno all’immagine. Risarcimento che, laddove, riconosciuto dal Tribunale, sarebbe destinato – nelle modalità previste dalla legge - a ristorare i cittadini di Mussomeli.

