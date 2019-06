Cronaca 723

Depistaggio sulle indagini di via d'Amelio, alcuni magistrati iscritti nel registro degli indagati

I pm della procura di Messina indagano per concorso in calunnia, aggravato dall'avere favorito Cosa nostra

11 Giugno 2019 19:30

Non è più a carico di ignoti l'indagine della Procura di Messina sul depistaggio dell'inchiesta sulla Strage di via d'Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta. I pm della città dello Stretto hanno iscritto nel registro degli indagati Annamaria Palma e Carmelo Petralia che indagarono sull'attentato. Agli indagati e alle persone offese oggi la Procura ha notificato l'esecuzione di accertamenti tecnici irripetibili. I magistrati indagati rispondono di concorso in calunnia, aggravato dall'avere favorito cosa nostra.



