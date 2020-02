Cronaca 47

Depistaggio Borsellino, ufficiale Dia di Caltanissetta: "Telefonate di Scarantino non registrate"

E' quanto ha affermato oggi, il colonnello della Dia di Caltanissetta, Francesco Papa, chiamato a deporre nel corso del processo sul depistaggio delle indagini della strage di via D'Amelio

28 Febbraio 2020 15:52

Le telefonate passate al setaccio dalla Dia di Caltanissetta ed effettuate dal falso collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino quando era nella località protetta di San Bartolomeo al Mare, in Liguria, sono cinque. “Il 9 marzo del 1995 Scarantino chiama al centralino della questura di Palermo. La telefonata non viene registrata, come riporta l’operatore, per cause tecniche. Si sente solo che viene alzata la cornetta, viene digitato il suono di un tasto ma poi non si sente più nulla. Questo silenzio dura 17 minuti”. Ad affermarlo è stato il colonnello della Dia di Caltanissetta, Francesco Papa, chiamato a deporre nell’ambito del processo che si svolge a Caltanissetta, sul depistaggio delle indagini di via D’Amelio e che vede imputati tre poliziotti. “L’evento telefonico – spiega l’ufficiale della Dia rispondendo alle domande del Pm Gabriele Paci – comincia alle 10.03 e si conclude alle 10.20. Non c’è in quei 17 minuti nessuna registrazione audio sulle bobine ma rimane la traccia magnetica degli impulsi che la macchina registra. L’8 marzo risulta invece che Scaratino chiama a Mario Bo per parlare di alcuni suoi problemi ma Bo gli dice di rivolgersi ad Arnaldo La Barbera. C’è poi una telefonata che Scarantino effettua il 3 maggio verso un’utenza in uso alla procura di Caltanissetta. La bobina non fa alcun giro. L’operatore scrive che per motivi tecnici la conversazione non è stata registrata perché la bobina non fa alcun giro. Subito dopo c’è una telefonata diretta ad un’utenza in uso alla Palma che però non viene registrata e dura 7 minuti. Altra telefonata il 4 maggio ad un numero in uso alla dottoressa Palma. Anche in questo caso non è stata effettuata la registrazione. Ultimo evento il 22 giugno. Telefonata effettuata da Scarantino verso un’utenza in uso alla Procura. L’operatore riporta l’indicazione “guasto tecnico” per cui non vi è alcuna registrazione ma la durata è di nove minuti”.



