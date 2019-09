Cronaca 181

Depistaggio Borsellino, l'ex questore di Bergamo: "Non conosco il signor Andriotta"

Vincenzo Ricciardi, ha negato di aver dato uno scappellotto ad Andriotta e ha detto di non essere mai stato al carcere di Busto Arsizio

27 Settembre 2019 15:17

«Io non conosco il signor Andriotta». Lo ha detto l’ex questore di Bergamo, Vincenzo Ricciardi, all’udienza del processo sul cosiddetto depistaggio della strage di via D’Amelio, che si celebra davanti al tribunale di Caltanissetta, rispondendo come teste alle domande dell’avvocato Giuseppe Panepinto in merito all’ex pentito di mafia Francesco Andriotta «Io nel carcere di Busto Arsizio - ha affermato Ricciardi - non ci sono mai stato. Non ci sono mai stato prima della detenzione di Andriotta, durante o dopo. Io neanche so dove si trova quel carcere. In merito allo scappellotto ad Andriotta si figuri se io do uno scappellotto al primo ergastolano che vedo».



