"Dentro l'Europa", incontro a Caltanissetta dedicato ai giovani e alla costruzione del loro futuro

L'iniziativa, a cura dell'associazione Onde donneinmovimento, si terrà l'11 febbraio all'auditorium dell'istituto "Volta"

Redazione

07 Febbraio 2020 11:23

L'Associazione Onde donneinmovimento nell'ambito del progetto " Le madri fondatrici dell'Europa" a cui hanno aderito tre istituti superiori della nostra città, l'IPSIA "G.Galilei, l'IISS "l.Russo", l'IISS "A.Volta e la consulta studentesca, ha organizzato per il prossimo 11 febbraio, due iniziative con Carmelo Cedrone, prof.emerito dell'Università La Sapienza di Roma sul Tema "Dentro l'Europa".Grazie alla sua grande esperienza sui temi europei il prof Cedrone, attualmente componente dell'ufficio di presidenza del Movimento europeo, ci aiuterà a riflettere sui problemi che oggi ci pone l’ Europa e su come le giovani generazioni possono contribuire a costruirne il futuro.L'incontro della mattina, in collaborazione con l'IISS "A.Volta, si svolgerà dalle ore 11 alle 13,presso l'Auditorium Bufalino, è rivolto a studenti e studentesse aderenti al progetto e ne rappresenta uno step intermedio.La conclusione del progetto è prevista nei primi di maggio, in concomitanza con la festa del'Europa.

Nel pomeriggio la presentazione del libro del prof.Cedrone, organizzata in collaborazione con la UIL, presso la libreria UBIK è rivolto alla cittadinanza e si svolgerà dalle ore 17.

Ne da notizia Lidia Trobia, portavoce di Onde Donneinmovimento



