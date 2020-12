Attualita 74

Democrazia partecipata, a Gela selezionati 17 progetti su 56: si va dal museo digitale all'assistenza ai malati oncologici

L'11 e il 12 dicembre la popolazione maggiorenne potrà esprimersi con il voto on line, e martedì 15 dicembre saranno resi noti i risultati

Redazione

04 Dicembre 2020 16:40

Nuovo passo in avanti nell'iter per la democrazia partecipata 2020. Questa mattina la giunta municipale ha approvato e deliberato il documento dei tre dirigenti comunali componenti la commissione interna a Palazzo di Città, costituita per valutare tutti i progetti giunti a seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico divulgato sul sito istituzionale dell'Ente dal 29 ottobre al 10 novembre. La giunta ha anche deciso di demandare al Dirigente del Settore Affàri Generali ed istituzionali la realizzazione della democrazia partecipata attraverso i modi e tempi previsti i dalla normativa in materia e dal regolamento comunale.56 i progetti pervenuti complessivamente, 17 quelli selezionati perchè in linea con quanto richiesto e dotati di tutti i requisiti necessari per passare alla fase successiva. A breve forniremo il link attraverso il quale tutti i cittadini potranno collegarsi, per iniziare a leggere e conoscere i progetti nel dettaglio. L'11 e il 12 dicembre la popolazione maggiorenne potrà esprimersi con il voto on line, e martedì 15 dicembre saranno resi noti i risultati.

Davvero interessanti e ben articolati i progetti giunti alla seconda fase, il cui valore massimo, lo ricordiamo, non deve superare i 60mila euro. Dalla creazione di un laboratorio di ricerca per lo studio dei fenomeni economici e sociali dell'area gelese al museo digitale permanente; dal miglioramento della qualità di vita degli anziani del quartiere Settefarine e dei minori dei quartieri periferici della città alle terapie per persone con autismo; dal "giardino del dono" all'assistenza ai malati oncologici; dalla conoscenza dei sistemi informatici dell'arte alla creazione di un infotourist per promuovere il patrimonio storico ed artistico del territorio. Ed ancora la valorizzazione dell'area Castelluccio, la riqualificazione del campo di calcetto di Manfria, la realizzazione di nuove aree verdi e giornate ecologiche, il recupero di dieci cortili del centro storico di Gela, gli itinerari agri - eco turistici, l'eco museo degli aromi e delle piante dimenticate, la riprogettazione dello spazio pubblico Play Ground, l'istituzione degli agenti accertatori per attività di vigilanza, la realizzazione di un'area multifunzione polisportiva - dog park - pista roller a Macchitella.

“Voglio innanzitutto complimentarmi con tutti i cittadini che hanno risposto all'Avviso Pubblico – ha dichiarato il Sindaco Lucio Greco - e si sono messi in gioco con progetti validi e ambiziosi che interessano molteplici aspetti della vita della città. Sarà davvero un piacere ed un onore per questa amministrazione realizzare il progetto che i cittadini stessi dimostreranno di volere decretandone la vittoria on line. Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo di idee, avranno per sempre il merito di aver proposto qualcosa di positivo che migliorerà l'aspetto e i servizi della nostra città”.



