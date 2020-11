Attualita 134

Demanio marittimo, a Gela sarà l'architetto Marchisciana ad occuparsi dell'adeguamento del piano di utilizzo

Sarà lui a curare la redazione di tutti gli elaborati necessari e propedeutici all'approvazione dell'importante strumento

Redazione

19 Novembre 2020 14:44

Il Comune di Gela – Ufficio Urbanistica – ha affidato l'incarico per la revisione e l'adeguamento del PUDM (Piano di utilizzo del Demanio marittimo) alle normative vigenti all'architetto gelese Paolo Marchisciana. Sarà lui a curare la redazione di tutti gli elaborati necessari e propedeutici all'approvazione dell'importante strumento, di cui tutti i Comuni sono chiamati a dotarsi per regolamentare e gestire le aree costiere demaniali, pena il commissariamento da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.Responsabile del procedimento di nomina è l’arch. Mario Cernigliaro, già Responsabile del Servizio Urbanistica del Settore Urbanistica e Territorio. L'Ente, dopo aver valutato la proposta e il curriculim del professionista gelese, ha optato per l'affidamento diretto, come previsto dalla legge e dalla normativa di settore lo prevedono per gli importi inferiori ai 40.000 euro. All'arch. Marchisciana, infatti, sarà corrisposta una cifra pari a € 15.2016,00, già finanziata mediante i fondi impegnati con una delibera di Giunta del maggio 2015.

“Questo nuovo strumento di pianificazione ci consentirà di influire direttamente sul processo di riqualificazione paesaggistica, morfologica e funzionale della nostra costa - spiega l'assessore Giuseppe Licata - sostituendo ed integrando i vecchi Piani Spiaggia, che si limitavano a suddividere la costa in lotti da dare in concessione o da destinare a “spiaggia libera”. Ora, invece, grazie alle nuove linee guida, si specificano le attività e le funzioni che si possono normare. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di dotarsi di questo importante strumento il prima possibile, al massimo entro gennaio, e per riuscirci si sta lavorando in stretta sinergia con il Demanio Marittimo della Regione Sicilia”.





Il Comune di Gela – Ufficio Urbanistica – ha affidato l'incarico per la revisione e l'adeguamento del PUDM (Piano di utilizzo del Demanio marittimo) alle normative vigenti all'architetto gelese Paolo Marchisciana. Sarà lui a curare la redazione di tutti gli elaborati necessari e propedeutici all'approvazione dell'importante strumento, di cui tutti i Comuni sono chiamati a dotarsi per regolamentare e gestire le aree costiere demaniali, pena il commissariamento da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.Responsabile del procedimento di nomina è l’arch. Mario Cernigliaro, già Responsabile del Servizio Urbanistica del Settore Urbanistica e Territorio. L'Ente, dopo aver valutato la proposta e il curriculim del professionista gelese, ha optato per l'affidamento diretto, come previsto dalla legge e dalla normativa di settore lo prevedono per gli importi inferiori ai 40.000 euro. All'arch. Marchisciana, infatti, sarà corrisposta una cifra pari a € 15.2016,00, già finanziata mediante i fondi impegnati con una delibera di Giunta del maggio 2015.

“Questo nuovo strumento di pianificazione ci consentirà di influire direttamente sul processo di riqualificazione paesaggistica, morfologica e funzionale della nostra costa - spiega l'assessore Giuseppe Licata - sostituendo ed integrando i vecchi Piani Spiaggia, che si limitavano a suddividere la costa in lotti da dare in concessione o da destinare a “spiaggia libera”. Ora, invece, grazie alle nuove linee guida, si specificano le attività e le funzioni che si possono normare. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di dotarsi di questo importante strumento il prima possibile, al massimo entro gennaio, e per riuscirci si sta lavorando in stretta sinergia con il Demanio Marittimo della Regione Sicilia”.





Il mare di Gela continua a restituire beni di inestimabile valore: portati alla luce preziosi reperti del periodo greco

News Successiva Gela, Fratelli d'Italia: "Ambulanti discriminati dall'ordinanza. Il sindaco provveda a dare un contributo per la chiusura imposta"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare