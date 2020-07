Attualita 591

Delia, villetta di piazza Toronto: attivate le procedure di espropriazione per motivi di interesse pubblico

Il progetto prevede la riqualificazione dell’area da utilizzare come parco urbano, caratterizzandolo come spazio verde pubblico attrezzato

Redazione

31 Luglio 2020 12:08

L’area interessata, compresa tra le vie C.A. Dalla Chiesa, G. Dolce e Piazza Toronto, è di proprietà privata.Il progetto dell’amministrazione comunale definito nella deliberazione approvata all’unanimità dal consiglio comunale, nella seduta di mercoledì, è quello di ripensarla zona a parco urbano.

<<E’ con rinnovato impegno che ci accingiamo a raggiungere un’altro traguardo di buona amministrazione e di lungimiranza politica, tesa a migliorare sempre di più la nostra cittadina – ha commentato Gianfilippo Bancheri. E’ assodato ormai che il verde urbano non è più solo un fatto estetico che incide sul decoro urbano ma ha conseguenze importanti e decisive anche sulla qualità e sulla salubrità della vita urbana>>.

Il progetto - si legge nella deliberazione consiliare - prevede la riqualificazione dell’area da utilizzare come parco urbano,caratterizzandolo come spazio verde pubblico attrezzato, sistemandola per un uso qualificato con attrezzature sportive. Inoltre verrà organizzata un area per lo sgambamento dei cani”,che permetterà loro di correre e giocare liberi in uno spazio dedicato, completo di un percorso con diversi ostacoli o "agility dog”.

<<Il verde urbano rappresenta un vero e proprio servizio al cittadino – ha aggiunto Gianfilippo Bancheri – e come tale dobbiamo prevedere degli standard per esso, al di sotto dei quali non si può andare. Si tratta di ridisegnare l’urbanistica anche in funzione di ciò. La riqualificazione di un area a verde urbano risponde ad una strategia di eco sostenibilità incentrata sulla vita dei cittadini tesa a tutelare il patrimonio ambientale di tutti>>.

Per l’amministrazione Bancheri l'intervento ha una duplice valenza. Promuovere da un lato la fruibilità di attrezzature urbane con attenzione alle nuove tendenze e dall’altro garantire la valorizzazione di uno spazio urbano attualmente poco caratterizzato urbanisticamente e socialmente.

Il progetto esecutivo approvato prevede un importo complessivo di € 73.182,13.



