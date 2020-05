Attualita 244

Delia, stop alla Tosap: i commercianti potranno utilizzare il suolo pubblico e posizionare sedie e tavolini

Le agevolazioni previste saranno valide fino al 31 ottobre. La Tosap viene tagliata per compensare i danni subiti dalla categoria

Redazione

23 Maggio 2020 16:50

Delia, 23 maggio 2020Fase 2 a Delia. Varate alcune misure per sostenere le imprese del territorio e promuovere le attività turistiche danneggiate dall’emergenza da Covid 19 a Delia.

Il piano in tre punti prevede l’esonero del pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), agevolazioni per le nuove occupazioni e infine agevolazioni per il posizionamento di dehors e altri elementi di arredo urbano. Le agevolazioni previste avranno valore fino al 31 ottobre 2020.

<<Per quanto riguarda il primo punto - ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri - non si tratta di posticipare i tempi di pagamento dell’occupazione di spazi e aree pubbliche da parte delle imprese di pubblico esercizio o dei titolari di concessioni e autorizzazioni, ma di un vero e proprio taglio della tassa per compensare i danni economici subiti. La seconda misura adottata agisce sia semplificando la procedura burocratica di presentazione della domanda che verrà fatta solo online, presentando solo la planimetria e quindi in deroga alle precedenti disposizioni di legge, sia anche con l’abbatimento totale dell’imposta di bollo che non verrà applicata. Infine la posa in opera di dehors e di altri arredi urbani sul suolo, vie e spazi pubblici, non sarà subordinata alle autorizzazioni previste dalla normativa in vigore e ciò per consentire l’applicazione delle normativa sul distanziamento>>.

Per Bancheri si tratta di <<soluzioni concrete e complementari a quelle adottate dal governo, per facilitare e sostenere la ripartenza economica estiva nel territorio, in una fase difficile e delicata, e per tutelare la salute pubblica. Come Comune facciamo tutto il possibile per sostenere i nostri imprenditori, mettendoci il massimo impegno e tutta la nostra solidarietà morale e di amministratori>>.





