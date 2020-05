Attualita 250

Delia, scuola dell'Infanzia e Primaria "Giovanni XXIII": al via i lavori di messa in sicurezza

Firmato il contratto d'appalto. L’edificio, che si trova in viale Europa, ospita complessivamente 273 persone tra docenti, alunni e personale scolastico

28 Maggio 2020 11:49

"Un’altro obbiettivo centrato che va ad aggiungersi ai tanti altri, innovativi e sostenibili, che in pochi anni stanno cambiando in meglio il volto della nostra cittadina – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri. Un’altra promessa mantenuta. Un traguardo raggiunto a beneficio dell’intera collettività. In 35 anni nessun lavoro di messa in sicurezza è stato eseguito sull’edificio scolastico "Giovanni XXIII".I lavori riguarderanno principalmente la sostituzione degli ascensori, l’impianto elettrico con illuminazione a led, la sostituzione delle caldaie, la collocazione maniglioni antipanico sulle porte interne, la sistemazione dei muretti esterni e delle inferriate. Ed anche la sostituzione degli infissi esistenti con altri a taglio termico, l’impianto fotovoltaico, il solare termico e la realizzazione di due scale antincendio.

Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), a valere sui fondi dell’Assessorato regionale della Formazione e dell’Edilizia Scolastica, per un importo di € 1.067.705,00.

<<Aver colto questa ulteriore opportunità di finanziamento – ha detto infine Bancheri - dimostra un’instancabile impegno e continuità amministrativa tesi alla salvaguardia del patrimonio pubblico, al miglioramento del territorio e della vita urbana. La sicurezza scolastica è anche un investimento sociale, civile e culturale. Oggi ci sentiamo gratificati per questo risultato che va a intercettare le preoccupazioni dei genitori e degli alunni che non saranno più costretti a dover frequentare le lezioni in condizioni di disagio e di potenziale pericolo>>.

La consegna dei lavori avverrà lunedì 15 giugno, alla presenza della dirigente scolastica Giovanna Ambrosiana.

Il contratto è stato stipulato con rogito del segretario comunale dott. Fulvio Fontana e sottoscritto, per la parte pubblica, dall’arch. Calogero la Verde, responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Delia, e da Ferraro Antonino, legale rappresentante della IMPREFER S.r.l. con sede a Linguaglossa (CT) .

Nella foto da sinistra:Ing. Annibale Tinnirello (coordinatore della Sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori), arch. Calogero La Verde (Rup), arch. Salvatore Dieli (coprogettista), dott. Gianfilippo Bancheri (sindaco), dott. gabriele Fiumara (codirettore dei lavori), Ferraro Antonino (legale rappresentante della Imprefer S.r.l.)



