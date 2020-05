Attualita 199

Delia, raccolta differenziata da record: superato il 73 per cento. Il Comune verrà premiato dalla Regione

I comuni che si sono distinti per la migliore percentuale di raccolta differenziata raggiunta riceveranno una premialità per migliorare il servizio

26 Maggio 2020

Per la quarta volta consecutiva il Comune di Delia si è distinto per la percentuale alta di raccolta differenziata dei rifiuti.Lo dice la Regione che ha diffuso i dati dei 36 comuni ricicloni delle provincie di Agrigento, Enna e Caltanissetta che hanno superato la soglia del 65% nell’anno 2019.

Nella provincia di Caltanissetta solo 9 comuni su 20 risultano nella classifica regionale e tra questi Delia si colloca al terzo posto avendo raggiunto quota 73,5%.

I comuni che si sono distinti per la migliore percentuale di raccolta differenziata raggiunta riceveranno una premialità per migliorare il servizio.

“Ancora una volta un risultato encomiabile - ha commentato il sindaco Gianfilippo Bancheri. Vengono così premiati i nostri sforzi e il nostro impegno di amministratori ed anche il senso civico dei cittadini che hanno condiviso, fin dal suo nascere, il progetto della raccolta differenziata a Delia. Questo ulteriore riconoscimento è la dimostrazione che la buona amministrazione è possibile quando c’è la volontà di cambiare e quando si crea una sinergia tra l’ente pubblico e i cittadini. Non è stato un percorso facile. Oggi possiamo dire che il cambiamento di mentalità e di cultura nel nostro territorio si è consolidato e potrà solo migliorare a beneficio dell’ambiente che subirà un minore impatto perché sempre meno rifiuti andranno in discarica mentre invece maggiori quantità saranno recuperate. Un ringraziamento va agli operatori ecologici e al responsabile del servizio, Arch. Calogero la Verde, che con la loro abnegazione hanno consentito il raggiungimento di questo risultato>>.

<<Questo riconoscimento che ci arriva dalla Regione ci rende orgogliosi – ha detto da parte sua l’arch. Calogero La Verde, dirigente dell’Ufficio tecnico e responsabile dei servizio. Da parte nostra – ha aggiunto - continueremo a lavorare con lo stesso impegno di sempre, cercando di risolvere i nodi critici del servizio e sensibilizzando i cittadini a fare sempre meglio la raccolta. Ultimamente abbiamo concentrato la nostra azione sulla riduzione ulteriore dell’indifferenziata. I dati a nostra disposizione ci fanno ben sperare>>.





