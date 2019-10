Attualita 109

Delia, raccolta differenziata: approvato il progetto per il compostaggio della frazione umida

I fondi ammontano a 324 mila euro. Si tratta di un progetto necessario per la gestione e pianificazione dei rifiuti solidi urbani

Redazione

04 Ottobre 2019 19:59

La giunta ha approvato il “progetto definitivo per I’installazione di attrezzature per il compostaggio locale della frazione umida dei rifiuti solidi urbani”, con i fondi del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, per una spesa complessiva di 324.770‬,52 euro.<<Si tratta di un progetto necessario per la gestione e pianificazione del settore dei rifiuti locali – ha detto il sindaco Gainfilippo Bancheri. La disponibilità di attrezzature per il compostaggio è essenziale per la raccolta della frazione umida e rappresenta un presupposto indispensabile per una gestione integrata dei rifiuti urbani insieme ad un’organizzazione efficiente e ai comportamenti corretti dei cittadini che condividono con l’amministrazione comunale le politiche ambientali>>.

<<Con una novità – ha detto Bancheri. Il progetto approvato prevede finalmente un elemento dal quale non si può prescindere: la comunicazione e l’informazione rivolta ai cittadini, i quali hanno avuto fin dal primo momento e continuano ad avere un ruolo attivo nel processo di cambiamento ambientale>>

Il Comune, per la realizzazione del progetto si è impegnato con un cofinanziamento di di € 6.500,00 pari al 3% del importo complessivo vincolato, che sarà destinato esclusivamente per le campagne di sensibilizzazione, comunicazione e informazione.

La somma cofinanziata rappresenta una risorsa che servirà a sostenere le politiche di sostenibilità ambientale e rendere ancora più virtuosi e consapevoli i comportamenti degli utenti, che sono un anello fondamentale del sistema integrato della raccolta dei rifiuti. Le campagne avranno come obiettivi il cambiamento culturale, la diminuzione dei rifiuti, far riflettere sui consumi, migliorare raccolta dei rifiuti domesticidomestica, prevenire e correggere i comportamenti sbagliati.



