Delia, pubblicato il bando per assegnare borse di studio agli studenti meritevoli: istanze entro il 10 settembre

Gli importi delle borse di studio saranno ripartiti agli aventi diritto secondo le disponibilità di bilancio

Redazione

30 Luglio 2020 09:47

Pubblicato il bando per assegnare le borse di studio agli studenti meritevoli residenti a Delia in riferimento agli anni scolastici/accademici 2018/19 e 2019/2020.Le domande possono essere presentate dagli interessati, a pena di esclusione, entro e non oltre il 10 settembre 2020.

Tre le categorie di borse di studio a cui possono accedere gli studenti. Cat. a) diploma di scuola secondaria di 1° grado (scuola media) con voto finale di 10/10. Cat. b) diploma di scuola secondaria di 2° grado con voto finale 100/100 e Cat. c) laurea specialistica o magistrale con voto finale di 110 e lode/110.

<<I giovani – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri - sono importanti per il futuro dell’intera comunità. Sono un fattore di crescita fondamentale per un territorio come il nostro. Si tratta quindi di un investimento sociale ed economico. Con le borse di studio gli studenti saranno valorizzati sulla base del merito e potranno sostenere meglio il loro percorso di studi mentre le loro famiglie potranno disporre di un sostegno concreto ancorchè modico>>.

<<Si tratta – ha aggiunto - di un’iniziativa che era caduta nel dimenticatoio. Noi l’abbiamo rinverdita con fondi nostri. Molti anni fa si faceva solo con fondi regionali, oggi non più disponibili>>.

Alla domanda vanno allegati: copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente ovvero del tutore, in caso di richiedente minorenne. Copia del certificato relativo al titolo di studi conseguito, corredato dalla carriera scolastica (solo per i richiedenti di cui alle categorie a) e b).

Gli importi delle borse di studio saranno ripartiti agli aventi diritto secondo le disponibilità di bilancio.

Ulteriori informazioni possono essere richiesti allo sportello dei servizi socio-assistenziali o chiamando il numero 0922/823329.



