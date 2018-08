Attualita 68

Delia, presto verranno avviati quattro cantieri di lavoro

La Regione ha stanziato 117 mila euro per favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata

Redazione

24 Agosto 2018 17:16

Il comune di Delia potrà avviare a breve quattro cantieri di lavoro per i quali la regione ha già stanziato 117.577,90 euro.Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia di oggi l’avviso che dà il via alla presentazione delle proposte progettuali da parte dei comuni. Il tempo utile per la presentazione è di 90 giorni dalla pubblicazione.

Soddisfatto il sindaco Gianfilippo Bancheri.

I cantieri sono finanziati con i fondi del Piano di azione e coesione (programma operativo complementare 2014 – 2020), asse 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9).

Scopo del Piano di azione è quello di sviluppare percorsi integrati di inserimento/reinserimento lavorativo fondate sul lavoro assistito per favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, ed anche il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.

I tecnici del comune sono già all’opera per individuare quali opere pubbliche da mettere in cantiere con le somme assegnate. Saranno comunque lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria che riguarderanno beni pubblici.

La novità di questi cantieri di lavoro è costituita dalla formazione di base e dall’esperienza pratica che i partecipanti potranno maturare.



