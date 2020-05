Attualita 381

Delia, mascherina obbligatoria e distanza di sicurezza: lo prevede un'ordinanza del sindaco

Il primo cittadino, Gianfilippo Bancheri, chiede ai cittadini di rispettare alcune regole per evitare il diffondersi del contagio

Redazione

09 Maggio 2020 21:22

Dopo la riapertura del cimitero comunale con accesso contingentato, il sindaco Gianfilippo Bancheri ha emesso una nuova ordinanza che prevede ulteriori disposizioni a tutela della salute pubblica, valida per tutto il periodo di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia, salvo modifiche o revoca.<<E’ una fase propedeutica alla ripartenza da affrontare con prudenza – ha detto Gianfilippo Bancheri. E’ prevista una maggiore apertura e quindi sono necessari comportamenti improntati alla massima cautela e responsabilità. In questo momento è richiesta ai cittadini una maggiore consapevolezza. L’ordinanza che ho firmato richiama quella del Presidente della Regione Sicilia, e consente maggiori spostamenti nell’ambito del territorio comunale rispetto alla precedente fase. L’obiettivo è di ripartire garantendo la salute pubblica con il rispetto delle condizioni di sicurezza, evitando comportamenti di massa rischiosi e non appropriati. Le forze dell’ordine e la polizia municipale controlleranno il territorio. Nei prossimi giorni vedremo quale sarà la risposta alle nuove disposizioni. Da parte mia sono ottimista, Delia, fino ad oggi, ha sempre dato un buon esempio>>.

Il provvedimento sindacale obbliga tutti i cittadini che circolano nel territorio comunale o all’interno di qualsiasi luogo pubblico (pubblici esercizi, esercizi commerciali, uffici pubblici, ecc) di indossare la mascherina respiratoria e di mantenere la distanza di sicurezza prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Chi svolge attività motorie, quali camminate veloci, corsa e attività sportive in genere non è obbligato ad indossare la mascherina.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall’art.4, comma 1 del decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.



Dopo la riapertura del cimitero comunale con accesso contingentato, il sindaco Gianfilippo Bancheri ha emesso una nuova ordinanza che prevede ulteriori disposizioni a tutela della salute pubblica, valida per tutto il periodo di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia, salvo modifiche o revoca.<<E’ una fase propedeutica alla ripartenza da affrontare con prudenza – ha detto Gianfilippo Bancheri. E’ prevista una maggiore apertura e quindi sono necessari comportamenti improntati alla massima cautela e responsabilità. In questo momento è richiesta ai cittadini una maggiore consapevolezza. L’ordinanza che ho firmato richiama quella del Presidente della Regione Sicilia, e consente maggiori spostamenti nell’ambito del territorio comunale rispetto alla precedente fase. L’obiettivo è di ripartire garantendo la salute pubblica con il rispetto delle condizioni di sicurezza, evitando comportamenti di massa rischiosi e non appropriati. Le forze dell’ordine e la polizia municipale controlleranno il territorio. Nei prossimi giorni vedremo quale sarà la risposta alle nuove disposizioni. Da parte mia sono ottimista, Delia, fino ad oggi, ha sempre dato un buon esempio>>.

Il provvedimento sindacale obbliga tutti i cittadini che circolano nel territorio comunale o all’interno di qualsiasi luogo pubblico (pubblici esercizi, esercizi commerciali, uffici pubblici, ecc) di indossare la mascherina respiratoria e di mantenere la distanza di sicurezza prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Chi svolge attività motorie, quali camminate veloci, corsa e attività sportive in genere non è obbligato ad indossare la mascherina.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall’art.4, comma 1 del decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.



News Successiva Delia, l'Università di Catania dona 400 litri di disinfettante al Comune. Il sindaco: "Grande gesto di solidarietà"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare