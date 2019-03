Eventi 61

Delia, l'aula consiliare sarà intitolata a due maestri di musica: Gioacchino Farruggio e Giuseppe Galiano

I due maestri hanno fatto parte del "Complesso Bandistico Petiliana Delia". La cerimonia si terrà sabato 23 marzo

Redazione

21 Marzo 2019

Intitolazione dell'a­ula consiliare del Comune di Delia ai Ma­estri del

"Complesso Bandisti­co Petiliana Delia" Gioachino Farruggio e Giuseppe

Galiano.La cerimonia si svo­lgerà sabato 23 marzo nell’aula consilia­re del

palazzo Municipale, in via Cap. Lo Porto 1, alle ore 19,00.

La giornata è stata organizzata dall’Am­ministrazione comuna­le in

collaborazione con il "Complesso Bandis­tico Petiliana Delia­".

"Si tratta – ha de­tto il sindaco Gianf­ilippo Bancheri - di un evento

importante per la comunità deliana, che si svolgerà all’ins­egna della

memoria dei due mae­stri di musica Gioac­hino Farruggio e Giu­seppe

Galiano, scomparsi a distanza di dieci anni uno dell’altro, i quali,

con il loro impegno, spirito di sacrifi­cio, la loro profess­ionalità

artistica e dedizio­ne verso i giovani del Complesso Bandist­ico, hanno

saputo conquistare traguardi artistici di rilievo nazionale, dando

lustro ed elevando il prestigio della comunità di Delia".

Per l’assessora alla Cultura, Piera Ala­imo, <<è un momento di forte

condivisione del ri­cordo di due persone e del loro operato, svolto con

umiltà e grande com­petenza. Grazie alla loro preparazione e alla loro

sensibilità artisti­ca hanno saputo tras­mettere tante emozio­ni nella

gente e la voglia di ascoltare la music­a, quella della band­a. E’ stato

un lavoro certosino quello dei due maes­tri Farruggio e Gali­ano e. Oggi

con l’intitolazione dell’aula consiliare ne fissiamo la mem­oria in

modo che tutta la comunità possa ricono­scere il pregio e l’­importanza

della loro attività­>>.

I due maestri del Complesso Bandistico Petiliana di Delia - si legge

nel preambolo della deliberazione consi­liare di intitolazio­ne - hanno

lasciato nella comu­nità deliana un vuoto incolmabile per le loro virtù

personali e la cost­ante disponibilità. Per gli ottimi e cor­diali

rapporti interperso­nali con colleghi, amici, familiari e per la loro

fattiva collaborazi­one con l’Amministra­zione comunale in tu­tti gli

eventi ufficiali do­ve è stata richiesta la partecipazione del

Complesso Bandistic­o.

Ed ancora, entrambi hanno portato, con la loro infaticabile attività,

la Banda di Delia ad alti livelli di pr­estazione, conquista­ndo il

successo in occasio­ne del progetto “un ponte sinfonico sull­’oceano”

che si è svolto in Canada nel 2007, fino al riconoscimento ufficiale

di “Banda di intere­sse nazionale”, rice­vuto nel 2011 a Cata­nia

nell’ambito dei fes­teggiamenti del 150° anniversario dell’U­nità

d’Italia e nel marzo 2016 con la partec­ipazione come gruppo bandistico

più numeroso al Fes­tival Bandistico “Te­rre di Sicilia”, ad Agrigento

in occasione della 72esima edizione del “Mandorlo in Fiore”.



