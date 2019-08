Salute 119

Delia, il Rotary Club organizza "Un soffio per la vita": basta con l'eccessivo uso di alcolici

L'iniziativa è stata organizzata per lanciare una campagna di sensibilizzazione alla comunità volta a prevenire la guisa in stato di ebbrezza

Redazione

23 Agosto 2019 17:40

Entusiasta partecipazione di pubblico all’edizione 2019 di "un Soffio per la Vita", di mercoledì 21 agosto, promossa dal Rotary Club Valle del Salso e volta a sensibilizzare la comunità alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza. A fine serata i test somministrati sono risultati oltre 110.Nella prima parte della serata l’attenzione del pubblico era rivolta alle iniziative musicali dell’”Aperidivini” che il Comune proponeva nell’ambito delle proposte dell’ ”Estate Deliana”. In tanti erano presenti anche a degustare le belle proposte enogastronomiche dei pubblici esercizi che si trovano in zona.

In seguito, anche per la possibilità di effettuare il test alcolemico mediante uno strumento analogo a quello in uso alle forze dell’ordine, gratuitamente e in forma anonima, in tanti si sono avvicinati allo stand del Rotary, molti dei quali avevano preventivamente assunto una certa quantità di alcool per “testare” la risposta del proprio corpo all’assunzione di alcolici.

Al test si sono anche sottoposti il Sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri e l’Assessore Piera Alaimo, che sono risultati abbondantemente entro i limiti!

Nel registrare un positivo riscontro all’appello del Presidente del Rotary di partecipare numerosi all’evento, l’appuntamento è ora per la prossima tappa del “Soffio” prevista per sabato 24 agosto a Sommatino, in Piazzale Padre Pio.



