Salute

Delia, nelle case dei fumatori arriva "Cikko": si potranno spegnere fino a 10 mozziconi di sigaretta in pochi istanti

Il gadget servirà a sensibilizzare i cittadini verso un maggior rispetto dell’ambiente e a realizzare la campagna nazionale lanciata da Canale 5

Redazione

15 Maggio 2020 15:45

E’ partita la consegna a domicilio di Cikko il simpatico ciondolo con il quale si possono spegnere fino a 10 mozziconi di sigaretta in pochi istanti.Il gadget servirà a sensibilizzare i cittadini verso un maggior rispetto dell’ambiente e a realizzare la campagna nazionale lanciata da Canale 5 "Striscia la notizia", alla quale il Comune di Delia ha aderito, contro il diffuso malcostume di gettare per strada i mozziconi di sigaretta, uno dei rifiuti più inquinanti al mondo.

E’ il sindaco Gianfilippo Bancheri che lo sta consegnando gratuitamente al domicilio dei fumatori di Delia.

Cikko, che è personalizzato con il logo del Comune di Delia, pesa solo 25 grammi, è riutilizzabile, lavabile con acqua, ignifugo ed ermetico. Inoltre non rilascia cattivi odori ed è riciclabile.

<<Ci siamo impegnati a lottare anche su questo fronte di inquinamento e di degrado ambientale rappresentato dai mozziconi di sigaretta, pericolosi per la salute, che è stato fino ad ora trascurato – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri. L’obiettivo è di ridurre i mozziconi a terra e coinvolgere i cittadini in questo percorso virtuoso per migliorare l’ambiente. Non bisogna dimenticare che una riduzione degli inquinanti avrà delle ricadute positive anche sotto il profilo economico. E’ una battaglia di civiltà, che si può vincere. Ci vuole un po' di senso civico, rispetto della normativa che vieta di buttare i mozziconi di sigaretta per terra e rispetto dello spazio condiviso in cui tutti viviamo>>.

A livello mondiale, è stato stimato che il numero di cicche di sigarette fumate disperse ogni anno supera i 4 miliardi. Si tratta di una percentuale altissima. Il dato ha sollevato problemi non solo per il pericolo di incendi, di intossicazione e di inquinamento per i contaminanti contenuti nei mozziconi, ma anche per la loro biodegradabilità valutata in tempi alti, circa 10-15 anni.





