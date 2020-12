Attualita 605

Delia, finanziata la realizzazione di un teatro in via Pertini: sarà anche un centro congressi

I fondi destinati al Comune ammontano a 774 mila euro. Bancheri: "Ora potremo contare su un luogo di aggregazione non solo culturale e sociale ma anche di attrazione turistica"

Redazione

19 Dicembre 2020 11:30

Arriva il decreto di finanziamento di 774.685,00 euro per realizzare a Delia un teatro in via Sandro Pertini. Il centro culturale verrà utilizzato non solo come teatro ma anche per congressi, presentazione di libri e concerti. Soddisfatto il sindaco Gianfilippo Bancheri. <<Finalmente – ha detto – verrà realizzata un’opera pubblica che aspettiamo da tempo e che servirà insieme agli altri interventi, già realizzati e in corso di realizzazione, a cambiare il volto della nostra cittadina che sotto la guida di questa amministrazione ha imboccato da quasi un decennio la via di un radicale cambiamento e di reale crescita dell’intero territorio. Si tratta sicuramente di un risultato eccezionale per l’intera comunità perché un teatro mancava da sempre a Delia. Ora potremo contare su un luogo di aggregazione non solo culturale e sociale ma anche di attrazione turistica>>.Il progetto è stato realizzato dall’ufficio tecnico comunale nell’ ambito dei Pist (Piani Integrati di Sviluppo Territoriale) ma non fu finanziato per mancanza di linee di intervento. Nel 2016 si decise allora di proporlo all’ Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, nell’ ambito del bando realizzato con i Fondi Pac 2014/2020).

Come per altri interventi di riqualificazione urbana, <<i finanziamenti – ha aggiunto Gianfilippo Bancheri - sono arrivati per il forte interessamento dell’amministrazione che ha svolto un ruolo centrale e che si è spesa ogni giorno per intercettare i fondi comunitari in funzione delle necessità del territorio. Grazie anche alla collaborazione e al lavoro corale di un gruppo di dirigenti e funzionari che non si sono risparmiati nel mettere in campo tutto il loro impegno, collaborazione e la loro capacità multidisciplinare per raggiungere i gli obiettivi prefissati>>.

Per l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Lo Porto infine <<si tratta di un traguardo di rilievo, dove la riqualificazione di uno spazio pubblico servirà alla effettiva rinascita culturale del paese grazie alla funzione catalizzatrice dell’arte e quindi a valorizzare il nostro territorio>>.





