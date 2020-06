Cronaca 1109

Delia, creano serre per coltivare marijuana nella casa di campagna: due fratelli arrestati

I militari, nel corso dell'attività, hanno rinvenuto 35 piante di marijuana, alcune alte 1.70 mt, poste all'interno di due serre

Redazione

12 Giugno 2020

Avevano creato, nella stanze di un’abitazione di loro proprietà in campagna, delle serre, complete di lampade e sistema di irrigazione, all’interno delle quali coltivavano piante di marijuana. Per questo motivo, al termine di un mirato servizio antidroga, i Carabinieri della Stazione di Delia hanno tratto in arresto due fratelli, un 30enne e un 26enne, entrambi incensurati. I militari, nel corso dell’attività, hanno rinvenuto 35 piante di marijuana, alcune alte 1.70 mt, poste all'interno di due serre contenenti piante in avanzata fase di fioritura, nonché materiale atto al confezionamento dello stupefacente. Entrambe le serre risultavano essere munite di impianto di aereazione, impianto a goccia per irrigazione e impianto di riscaldamento con lampade alogene. Al termine delle formalità la sostanza veniva posta sotto sequestro e i due soggetti, difesi dall'avvocato Diego Giarratana, venivano tratti in arresto e posti agli arresti domiciliari.Questa mattina gli arresti sono stati convalidati ed è stata disposta per entrambi i soggetti coinvolti la predetta misura cautelare.



