Attualita 190

Delia, Caltaqua da lunedì 24 agosto a venerdì 28 effettuerà la lettura dei consumi delle utenze

In vista di tali operazioni il Gestore rinnova l’invito agli utenti a rimuovere qualsiasi tipo di lucchetto o serratura

Redazione

21 Agosto 2020 10:46

Da lunedì 24 agosto sino a venerdì 28 agosto, addetti di Caltaqua. rileveranno le letture dei consumi delle utenze del Comune di Delia.Il Gestore invita, pertanto, i titolari a consentire l’accesso dei letturisti ai contatori nel caso in cui questi ultimi fossero collocati all’interno delle abitazioni o in aree private. Gli addetti di Caltaqua, muniti di tessera di identificazione, potranno anche ricevere dall’utente l’autolettura eventualmente effettuata.

In vista di tali operazioni il Gestore rinnova l’invito agli utenti a rimuovere qualsiasi tipo di lucchetto o serratura - che non sia di quella a chiave universale - apposti arbitrariamente e in violazione delle disposizioni vigenti.

Si ribadisce, inoltre, che in nessun caso gli addetti alla lettura dei contatori sono abilitati a chiedere denaro a qualsiasi titolo. Il servizio, infatti, è totalmente gratuito.

Per ogni necessità e ulteriore chiarimento è operativo il call center al numero 800 180 204



Da lunedì 24 agosto sino a venerdì 28 agosto, addetti di Caltaqua. rileveranno le letture dei consumi delle utenze del Comune di Delia.Il Gestore invita, pertanto, i titolari a consentire l’accesso dei letturisti ai contatori nel caso in cui questi ultimi fossero collocati all’interno delle abitazioni o in aree private. Gli addetti di Caltaqua, muniti di tessera di identificazione, potranno anche ricevere dall’utente l’autolettura eventualmente effettuata.

In vista di tali operazioni il Gestore rinnova l’invito agli utenti a rimuovere qualsiasi tipo di lucchetto o serratura - che non sia di quella a chiave universale - apposti arbitrariamente e in violazione delle disposizioni vigenti.

Si ribadisce, inoltre, che in nessun caso gli addetti alla lettura dei contatori sono abilitati a chiedere denaro a qualsiasi titolo. Il servizio, infatti, è totalmente gratuito.

Per ogni necessità e ulteriore chiarimento è operativo il call center al numero 800 180 204



News Successiva Delia, borgo Castellazzo: arrivano finanziamenti per 200 mila euro per la sua riqualificazione

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare