Politica 90

Delia, approvato piano triennale delle opere pubbliche: previsto anche un crematorio nel cimitero comunale

Il programma prevede anche la riqualificazione urbanistica e ambientale del centro storico e la riqualificazione urbana a servizio delle case popolari

Redazione

16 Gennaio 2020 09:59

<<Gli interventi previsti nel piano annuale – ha detto il sindaco – riguardano, in particolare per il corrente anno, la progettazione definitiva ed esecutiva e la costruzione e gestione di un crematoio nel cimitero comunale, per un ammontare di € 2.439.520,87. Ed anche, la manutenzione straordinaria e l’adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare “Giovanni XXIII” (€ 1067.705,03), il miglioramento dell’efficienza energetica del palazzo municipale (€ 647.780,00) e la ristrutturazione per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi energetici della scuola media Luigi Russo (€ 974.802,00)>>.Il programma prevede anche la riqualificazione urbanistica e ambientale del centro storico, la riqualificazione urbana a servizio delle case popolari, la sistemazione e messa in sicurezza della discarica Piscazzeri, il completamento e l’adeguamento del campo sportivo, l’adeguamento e l’ampliamento dell’impianto sportivo di viale della Repubblica. Ed anche adeguamento alle norme sismiche della scuola materna, elementare e media, il parco urbano luogo di sicurezza e benessere, realizzazione del centro di aggregazione con finalità culturali, il completamento del museo etno antropologico, la recinzione esterna del cimitero comunale, il progetto per la qualità urbana, la sistemazione e messa in sicurezza della discarica Donna Paola, le opere di urbanizzazione nel piano regolatore generale (Prg) destinata ad attività commerciali, la copertura vallone Canale e l’ampliamento del cimitero comunale. E poi l’ampliamento della biblioteca comunale, la sala autopsia, la camera mortuaria, il rifacimento del manto stradale Afflitto-Barbieri, la palestra polivalente, la casa natale di Luigi Russo, Castellazzo e la strada Barbieri.

Per Bancheri <<si tratta di una programmazione coerente con le esigenze della comunità e tenendo nel debito conto le prospettive di sviluppo reali del nostro territorio>>.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, insieme con l'elenco annuale, adottato dalla Giunta comunale dovrà in seguito essere approvato dal consiglio comunale.

Lo strumento approvato dalla giunta è stato pubblicato on line, nella sezione dell’Albo pretorio del sito istituzionale del Comune.



<<Gli interventi previsti nel piano annuale – ha detto il sindaco – riguardano, in particolare per il corrente anno, la progettazione definitiva ed esecutiva e la costruzione e gestione di un crematoio nel cimitero comunale, per un ammontare di € 2.439.520,87. Ed anche, la manutenzione straordinaria e l’adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare “Giovanni XXIII” (€ 1067.705,03), il miglioramento dell’efficienza energetica del palazzo municipale (€ 647.780,00) e la ristrutturazione per l’eco efficienza e la riduzione dei consumi energetici della scuola media Luigi Russo (€ 974.802,00)>>.Il programma prevede anche la riqualificazione urbanistica e ambientale del centro storico, la riqualificazione urbana a servizio delle case popolari, la sistemazione e messa in sicurezza della discarica Piscazzeri, il completamento e l’adeguamento del campo sportivo, l’adeguamento e l’ampliamento dell’impianto sportivo di viale della Repubblica. Ed anche adeguamento alle norme sismiche della scuola materna, elementare e media, il parco urbano luogo di sicurezza e benessere, realizzazione del centro di aggregazione con finalità culturali, il completamento del museo etno antropologico, la recinzione esterna del cimitero comunale, il progetto per la qualità urbana, la sistemazione e messa in sicurezza della discarica Donna Paola, le opere di urbanizzazione nel piano regolatore generale (Prg) destinata ad attività commerciali, la copertura vallone Canale e l’ampliamento del cimitero comunale. E poi l’ampliamento della biblioteca comunale, la sala autopsia, la camera mortuaria, il rifacimento del manto stradale Afflitto-Barbieri, la palestra polivalente, la casa natale di Luigi Russo, Castellazzo e la strada Barbieri.

Per Bancheri <<si tratta di una programmazione coerente con le esigenze della comunità e tenendo nel debito conto le prospettive di sviluppo reali del nostro territorio>>.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, insieme con l'elenco annuale, adottato dalla Giunta comunale dovrà in seguito essere approvato dal consiglio comunale.

Lo strumento approvato dalla giunta è stato pubblicato on line, nella sezione dell’Albo pretorio del sito istituzionale del Comune.



News Successiva Delia, via libera al nuovo Piano Triennale dell'Informatica. Bancheri: "Entriamo in una nuova dimensione"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare