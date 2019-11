Attualita 143

Delia, al via i cantieri di servizio finanziati dalla Regione: boccata d'ossigeno per 14 disoccupati

Il progetto prevede lavori di piccola manutenzione stradale, la sistemazione del verde pubblico e la pulizia della città

12 Novembre 2019

12 novembre 2019Al via venerdì, 15 novembre, il cantiere di servizio finanziato dalla Regione Sicilia. Sono 25 gli operai ammessi in graduatoria in seguito alla presentazione delle domande da parte degli interessati ma solo 14 verranno avviati nel cantiere.

<<Grazie alla pronto interessamento dell’amministrazione comunale ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri - un’altra opportunità è stata utilizzata per dare lavoro ancorchè per un periodo limitato. Si tratta di una boccata di ossigeno che servirà a far fronte alla carenza di lavoro e dare un sollievo ad alcune famiglie a che vivono una condizione economica e sociale di bisogno. Il cantiere ha d’altra parte lo scopo di integrare e ed ampliare i servizi comunali>>.

Sono in programma per la realizzazione del progetto, lavori di piccola manutenzione stradale (ripristino pavimentazione marciapiedi e piccoli ripristini della carreggiata stradale). Ed anche sistemazione aiuole, raccolta rifiuti e differenziata.

<<In questo modo ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Calogero Lo Porto, si potranno eliminare i pericoli dovuti a pavimentazioni di marciapiedi rotti o mancanti, l’eliminazione di buche nelle carreggiate stradali che in atto rappresentano pericolo per la pubblica e privata incolumità, la sistemazione di aiuole per rendere decoroso ed accogliente il paese e il rafforzamento della raccolta rifiuti e della differenziata>>. (Foto Archivio)





