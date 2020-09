Politica 177

Decreto Rilancio, quasi 2 milioni di euro per San Cataldo. Pignatone (M5S): "Attenzione per i comuni sciolti per mafia"

"Obiettivo principale del fondo – ha affermato Pignatone – è quello di venire incontro alle necessità di queste comunità duramente colpite"

Redazione

17 Settembre 2020 12:46

“La ripartizione dei 10 milioni di euro destinati dal Governo nazionale ai comuni in dissesto e sciolti per mafia, adesso, risulta delineato. A San Cataldo sono destinati oltre un milione e 700 mila euro. Una cifra imponente ed importante che conferma l’interesse del Governo nazionale verso il nostro territorio e tutti quei comuni in Italia che come San Cataldo sono in dissesto e sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Un segnale forte di presenza dello Stato che vuole essere vicino a questi Enti locali, in un momento di maggiore sensibilità. In totale, sono 8 i comuni interessati dal provvedimento e San Cataldo si piazza al secondo posto rispetto ai fondi che dovrebbero arrivare a breve”. Così, il deputato sancataldese alla Camera Dedalo Pignatone che ha lavorato intensamente sull’istituzione del Fondo, insieme ad altri colleghi parlamentari del Movimento 5 Stelle, di raccordo con il Ministero dell’Economia e in particolare con la Viceministro Laura Castelli.“Sono molto soddisfatto del risultato che abbiamo raggiunto, - continua il parlamentare - frutto del grande impegno messo in campo e a cui io stesso ho potuto contribuire”.

"Obiettivo principale del fondo – conclude Pignatone – è quello di venire incontro alle necessità di queste comunità duramente colpite, aiutare le aziende che si interfacciano con l’ente locale e quindi, sostenere i Comuni nella ripresa, nella rigenerazione e ad erogare servizi ai cittadini".





“La ripartizione dei 10 milioni di euro destinati dal Governo nazionale ai comuni in dissesto e sciolti per mafia, adesso, risulta delineato. A San Cataldo sono destinati oltre un milione e 700 mila euro. Una cifra imponente ed importante che conferma l’interesse del Governo nazionale verso il nostro territorio e tutti quei comuni in Italia che come San Cataldo sono in dissesto e sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Un segnale forte di presenza dello Stato che vuole essere vicino a questi Enti locali, in un momento di maggiore sensibilità. In totale, sono 8 i comuni interessati dal provvedimento e San Cataldo si piazza al secondo posto rispetto ai fondi che dovrebbero arrivare a breve”. Così, il deputato sancataldese alla Camera Dedalo Pignatone che ha lavorato intensamente sull’istituzione del Fondo, insieme ad altri colleghi parlamentari del Movimento 5 Stelle, di raccordo con il Ministero dell’Economia e in particolare con la Viceministro Laura Castelli.“Sono molto soddisfatto del risultato che abbiamo raggiunto, - continua il parlamentare - frutto del grande impegno messo in campo e a cui io stesso ho potuto contribuire”.

"Obiettivo principale del fondo – conclude Pignatone – è quello di venire incontro alle necessità di queste comunità duramente colpite, aiutare le aziende che si interfacciano con l’ente locale e quindi, sostenere i Comuni nella ripresa, nella rigenerazione e ad erogare servizi ai cittadini".





News Successiva Decreto Rilancio, Pignatone (M5S): "In arrivo 20 milioni di euro per i Comuni in dissesto. C'è anche San Cataldo"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare