Attualita 103

Debuttano le nuove banconote da 100 e 200 euro: fra pochi giorni saranno in circolazione

Entrano più facilmente in un portafoglio di dimensioni standard mentre la lunghezza, rispetto alle precedenti, resta invariata

Redazione

28 Maggio 2019 20:40

Arrivano le nuove banconote da 100 e 200 euro. Hanno un taglio più grande dopo l'addio a quelle da 500. I due nuovi biglietti sono stati emessi oggi dalla Banca d'Italia ed entro pochi giorni saranno quindi in circolazione.La banca centrale europea ha già modificato quelli da 5, 10, 20 e 50 euro e con questi due nuovi tagli si completa così la serie "Europa", inaugurata nel 2013.

I due nuovi biglietti hanno caratteristiche di sicurezza nuove e innovative. Sono alti come il biglietto da 50 euro mentre la lunghezza resta invariata. Entrano quindi più facilmente in un portafoglio di dimensioni standard oltre che facilitare la vita a bancomat e apparecchi per contare i soldi. I nuovi tagli hanno anche una grafica più arrotondata del passato e con un maggiore effetto tridimensionale e nella parte superiore della striscia argentata un ologramma con "satellite", ovvero il simbolo dell'euro che ruota attorno al numero.

Inoltre sulle banconote compare il ritratto di Europa, la ragazza che nella mitologia greca fu amata da Zeus, disegnata da Reinhold Gerstetter.

Le banconote da 100 euro hanno le dimensioni 14,7 centimetri per 7,7 e hanno il verde come colore predominante. Quelle da 200 euro con dimensioni 15,3 centimetri per 7,7, il giallo-marrone come colore predominate.



