Debito Ato, il M5S replica a Caltanissetta Protagonista: "Maldestro e vigliacco è chi diffonde notizie false"

Il gruppo consiliare del M5S stigmatizza i "metodi inaccettabili" di Caltanissetta Protagonista

10 Ottobre 2020 09:27

In relazione al recente comunicato di Caltanissetta Protagonista, riguardo l’audizione del Sindaco Roberto Gambino in commissione VII, il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle dichiara quanto segue:

le affermazioni relative alla “Due diligence” risultano false e tendenziose, in quanto l’iter che ha condotto alla approvazione dei bilanci è stato definito a seguito di numerosi tavoli tecnici svolti alla presenza del responsabile dell’ufficio finanziario del Comune di Caltanissetta, che da ultimo ne ha certificato esistenza ed importo. Nessun contrasto quindi con il contenuto della due diligence, che tra l’altro è stata redatta preventivamente all’approvazione dei bilanci degli ultimi cinque anni. Una amministrazione onesta e responsabile, a questo punto, non poteva fare altro che procedere ad onorare il debito contratto ed esistente. Altra falsità riguarda l’affermazione che il Comune abbia richiesto un mutuo: il debito contratto non è un mutuo (che solitamente viene assunto per mancanza di risorse), ma tecnicamente una anticipazione di liquidità, concessa dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni con disponibilità finanziaria, al fine di effettuare i pagamenti senza privarsi della liquidità di cassa. Quindi tale operazione non priva di risorse né questa né le future amministrazioni, le quali anzi si gioveranno di un ripianamento pluriennale, che altrimenti sarebbe dovuto avvenire a più breve scadenza. Anche l’assessore regionale all’energia ed ai rifiuti Alberto Pierobon ha pubblicamente lodato il Comune di Caltanissetta per la scelta effettuata. Giova inoltre ricordare che già nel 2014 il consiglio comunale si era espresso in merito ad una richiesta simile, ma molto meno vantaggiosa per il Comune: infatti la richiesta di accesso al fondo di rotazione regionale, che poi non ha avuto buon fine, prevedeva una dilazione in soli 10 anni, a differenza della attuale anticipazione di liquidità che ne prevede 30, con evidente vantaggio e conseguente impatto assolutamente sopportabile per i bilanci dell’Ente.

Per quanto sopra esposto, rispediamo al mittente gli aggettivi utilizzati dagli estensori del comunicato. Maldestro, assurdo e vigliacco è colui che scrive e diffonde falsità al solo fine di confondere le idee alla cittadinanza. Fortunatamente i cittadini nisseni hanno la capacità di comprendere la differenza tra chi fa politica seriamente assumendosi le proprie responsabilità, e chi invece non perde occasione di gettare fumo negli occhi, sperando solo di coprire la propria inettitudine e la propria vacuità.Caltanissetta Protagonista ancora una volta evidenzia metodi inaccettabili, scarse competenze amministrative e bramosia di offendere, forse dettata dalla cocente delusione dell’ultima sconfitta elettorale. Per una volta, accettate umilmente il nostro consiglio: provate a fare politica in maniera costruttiva e non basata esclusivamente su insulti ed illazioni gratuite, con il solo scopo di sobillare ed accrescere malesseri e disagi nei cittadini. Noi della maggioranza lavoriamo duramente per il bene della città, e mettiamo la faccia in ogni decisione che riteniamo utile per i nostri concittadini.Il Gruppo Consiliare M5S

