Politica

Debito Ato, il 6 settembre a Caltanissetta un incontro con gli ultimi quattro sindaci

Di seguito pubblichiamo la nota a firma del movimento "piùCittà"

Redazione

02 Settembre 2020 12:48

Come preannunciato a luglio, piùCittà, nell’interesse della maggior chiarezza e di una sana dialettica pubblica, ha invitato gli ultimi quattro sindaci, Salvatore Messana, Michele Campisi, Giovanni Ruvolo, Roberto Gambino, a raccontare le fasi e le vicende che hanno caratterizzato l’istituzione, l’indebitamento e la liquidazione dell’ATO. Il confronto si svolgerà giorno 6 settembre, alle ore 17.30, presso la Casa delle Culture e del Volontariato “L. Colajanni” e avrà come moderatore il giornalista Gianpiero Casagni. Benché l’argomento abbia avuto, nel tempo, luoghi di discussione istituzionalmente più idonei (come il C.C. del 20/06/2018) e dibattiti che hanno giustamente coinvolto anche la liquidatrice dott.ssa Elisa Ingala, gli ultimi sviluppi relativi al disconoscimento/riconoscimento del debito e all’attingimento delle risorse finanziarie non ai fondi accantonati, bensì ad un mutuo pubblico, ci ha indotti a considerare utile una ricostruzione degli ultimi venti anni, fatta dalla viva voce di chi ha preso decisioni e ha fatto valutazioni politico-economiche a nome della comunità. Ringraziamo sin d’ora gli invitati e quanti parteciperanno nel rispetto delle normative anti COVID. Il dibattito sarà reso pubblico anche attraverso la diretta sulla pagina FB di piùCittà

