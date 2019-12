Politica 53

Debito Ato, dura replica di Elisa Ingala al Polo Civico: "Vostre notizie errate creano clima di sospetto"

Pubblichiamo di seguito una nota inviata dal liquidatore Ato, Elisa Ingala, sulla vicenda ormai nota del debito Ato e in replica a un comunicato stampa del Polo Civico

Redazione

14 Dicembre 2019 16:44

Mi corre l’obbligo precisare le non corrette affermazioni riportate da un anonimo “Polo Civico”, che puntualmente si ripetono in prossimità di assemblee per la discussione e l’approvazione dei bilanci della società d’Ambito 2013-2018.Al di là delle polemiche, mi preme rappresentare solo:

-che “i numeri del Bilancio” non sono “ballerini” perché non un solo dato del progetto di bilancio è stato variato;

-che quelli che vengono definiti “misteriosi” tavoli tecnici sono serviti a fornire tutte le pezze di appoggio richieste per esaminare i rapporti debito/credito tra ATO e Comuni;

-che le errate e distorte notizie provocano un clima di sospetto non condivisibile e che certamente non giova agli interessi dell’intera città e che comunque viene da questo liquidatore sdegnosamente e decisamente respinto al mittente.



Il liquidatore, Elisa Ingala



