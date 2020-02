Cronaca 592

Debiti per 90mila euro, coppia nissena ottiene l'abbattimento con la legge "salva-suicidi"

Ad una esposizione debitoria complessiva di circa 90mila euro è stato applicato un abbattimento di circa il 40% ed una ristrutturazione del debito residuo in 7 anni e mezzo

Redazione

13 Febbraio 2020 17:08

Un debito da 90mila euro di una giovane coppia di coniugi nisseni abbattuto con la legge "salva-suicidi". Il Tribunale di Caltanissetta nei giorni scorsi ha infatti omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L.3/2012, applicando la legge.Dopo l'istanza per l'accesso alla procedura da sovraindebitamento "legge salva-suicidi" presentata dai coniugi sovraindebitati, assistiti dall’avvocato Elisabetta Maria Grazia Anzaldi, il Tribunale di Caltanissetta ha nominato l’Organismo di composizione della crisi dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Caltanissetta, l’ente composto da professionisti in possesso di competenze specifiche deputato alla predisposizione e attestazione di peculiari procedure che portano all’esdebitazione. L’organismo, a sua volta, ha nominato la dottoressa Eva Salemi gestore della crisi.

È così partito il lungo iter che ha portato alla formulazione di una ragionata e sostenibile proposta di accordo con i creditori. I coniugi hanno raggiunto il loro punto di non ritorno per effetto di quello che è per certi versi uno schema classico: alcuni eventi imprevisti hanno alterato la loro capacità reddituale, rendendo difficile il rimborso di alcuni finanziamenti in essere, contraendo sempre nuovi debiti nel tentativo di ripianare quelli passati. Complice anche il sistema bancario che ha concesso prestiti in molti casi con estrema leggerezza e senza una attenta valutazione del merito creditizio.

Ad una esposizione debitoria complessiva di circa 90mila euro è stato applicato un abbattimento di circa il 40% ed una ristrutturazione del debito residuo in 7 anni e mezzo, con soddisfazione dei creditori e dei ricorrenti.

La commercialista Salemi, gestore della crisi, e l’avvocato Anzaldi – legale della coppia - ritengono "la legge 3 del 2012 l'unico reale strumento contro la crisi per risolvere gravi situazioni debitorie ma al contempo sottolineano la complessità della procedura, che richiede una preventiva e dettagliata analisi. Alcuni requisiti preliminari importanti, oggettivi e soggettivi, devono essere soddisfatti ed il piano deve essere concretamente fattibile e realmente sostenibile nel lungo periodo. Si tratta, infatti, di una legge accessibile a tutti ma non per tutti.

L'invito per quanti ritengono di trovarsi in situazioni di squilibrio patrimoniale, pertanto, è quello di non demordere e di rivolgersi a professionisti capaci di poter supportare i sovraindebitati nell'accesso a questa procedura".



Un debito da 90mila euro di una giovane coppia di coniugi nisseni abbattuto con la legge "salva-suicidi". Il Tribunale di Caltanissetta nei giorni scorsi ha infatti omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L.3/2012, applicando la legge.Dopo l'istanza per l'accesso alla procedura da sovraindebitamento "legge salva-suicidi" presentata dai coniugi sovraindebitati, assistiti dall’avvocato Elisabetta Maria Grazia Anzaldi, il Tribunale di Caltanissetta ha nominato l’Organismo di composizione della crisi dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Caltanissetta, l’ente composto da professionisti in possesso di competenze specifiche deputato alla predisposizione e attestazione di peculiari procedure che portano all’esdebitazione. L’organismo, a sua volta, ha nominato la dottoressa Eva Salemi gestore della crisi.

È così partito il lungo iter che ha portato alla formulazione di una ragionata e sostenibile proposta di accordo con i creditori. I coniugi hanno raggiunto il loro punto di non ritorno per effetto di quello che è per certi versi uno schema classico: alcuni eventi imprevisti hanno alterato la loro capacità reddituale, rendendo difficile il rimborso di alcuni finanziamenti in essere, contraendo sempre nuovi debiti nel tentativo di ripianare quelli passati. Complice anche il sistema bancario che ha concesso prestiti in molti casi con estrema leggerezza e senza una attenta valutazione del merito creditizio.

Ad una esposizione debitoria complessiva di circa 90mila euro è stato applicato un abbattimento di circa il 40% ed una ristrutturazione del debito residuo in 7 anni e mezzo, con soddisfazione dei creditori e dei ricorrenti.

La commercialista Salemi, gestore della crisi, e l’avvocato Anzaldi – legale della coppia - ritengono "la legge 3 del 2012 l'unico reale strumento contro la crisi per risolvere gravi situazioni debitorie ma al contempo sottolineano la complessità della procedura, che richiede una preventiva e dettagliata analisi. Alcuni requisiti preliminari importanti, oggettivi e soggettivi, devono essere soddisfatti ed il piano deve essere concretamente fattibile e realmente sostenibile nel lungo periodo. Si tratta, infatti, di una legge accessibile a tutti ma non per tutti.

L'invito per quanti ritengono di trovarsi in situazioni di squilibrio patrimoniale, pertanto, è quello di non demordere e di rivolgersi a professionisti capaci di poter supportare i sovraindebitati nell'accesso a questa procedura".



News Successiva Caltanissetta. Attività commerciali nel mirino dei ladri, la Confcommercio: "Escalation preoccupante"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare