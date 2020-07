Politica 348

De Luca e il suo sogno: il sindaco di Messina vuole candidarsi alla presidenza della Regione

Non escludo di candidarmi alla Presidenza della Regione siciliana - ha detto - ma non ho mai amministrato pensando al dopo perché così perdi di vista quello che stai facendo

07 Luglio 2020 23:25

«Non ho mai nascosto il mio sogno: chiudere la mia carriera politica da governatore. Quando sarà, se tra 5 o 10 anni, non lo so. Come ho detto nelle scorse settimane a Salvini "non ho l’età", non sono a quel punto della vita che mi costringe ad avere la fregola di consegnarmi politicamente a questo o a quel partito».A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Messina, Cateno De Luca, tornando a parlare di una sua possibile candidatura a Palazzo d’Orleans e delle "simpatie" non nascoste nei suoi confronti dal leader della Lega, Matteo Salvini.

«Non sono una persona che si fa scegliere dagli altri, gli endorsement non appartengono alla mia cultura - aggiunge -. Sono stato sempre indipendente come dimostra il fatto che a Messina sono stato eletto contro tutto l’arco costituzionale. So essere di estrema destra e di estrema sinistra perché non credo a queste contrapposizioni. Se ritengo che una cosa sia necessaria la faccio a prescindere dagli schieramenti. Non escludo di candidarmi alla Presidenza della Regione siciliana - conclude De Luca - ma non ho mai amministrato pensando al dopo perché così perdi di vista quello che stai facendo, nel mio caso l'impegno assunto con Messina».



