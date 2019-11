Cronaca 481

Dda Caltanissetta, tre persone arrestate per l'omicidio di Domenico Sequino

L'uomo fu barbaramente ucciso a colpi di pistola il 17 dicembre 2015 sul sagrato della Chiesa Madre di Gela

Redazione

05 Novembre 2019 08:33

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela (CL), in Gela, Palermo e Prato, stanno eseguendoun’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, nei confronti di 3 persone,ritenute responsabili, in concorso, di omicidio aggravato commesso con modalità mafiose.In particolare i tre arrestati, ritenuti contigui al clan mafioso degli EMMANUELLO, sono gravemente indiziati dell’omicidio di Domenico SEQUINO,barbaramente ucciso a colpi di pistola alle 19.45 del 17 dicembre 2015, sul sagrato della chiesa madre di Gela.

Secondo le indagini, l’omicidio sarebbe maturato nell’ambito di contrasti di natura economica e per l’intromissione della vittima, legata alla famiglia mafiosa dei RINZIVILLO, negli affari illeciti del gruppo avversario.



