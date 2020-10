Cronaca 724

Data di scadenza falsificata: sequestrate cinquemila uova nel Ragusano

I titolari sono stati denunciati per tentata frode in commercio e le 5.000 uova, munite di data di scadenza e di lotto falsificato sono state sequestrate

Redazione

21 Ottobre 2020 11:46

I carabinieri del reparto tutela agroalimentare (R.A.C.) di Messina con il supporto dell’Arma territoriale in un’impresa avicola del ragusano hanno accertato l’apposizione, sugli imballaggi delle uova, di una data successiva a quella dell’ispezione. Le uova erano postdatate. I titolari sono stati denunciati per tentata frode in commercio e le 5.000 uova, munite di data di scadenza e di lotto falsificato sono state sequestrate. Il sequestro è avvenuto alcuni giorni fa nell’ambito dei controlli di aziende del comparto avicolo. (ANSA).

I carabinieri del reparto tutela agroalimentare (R.A.C.) di Messina con il supporto dell’Arma territoriale in un’impresa avicola del ragusano hanno accertato l’apposizione, sugli imballaggi delle uova, di una data successiva a quella dell’ispezione. Le uova erano postdatate. I titolari sono stati denunciati per tentata frode in commercio e le 5.000 uova, munite di data di scadenza e di lotto falsificato sono state sequestrate. Il sequestro è avvenuto alcuni giorni fa nell’ambito dei controlli di aziende del comparto avicolo. (ANSA).

News Successiva Caltanissetta, povera e con 8 figli occupa un appartamento disabitato: affidata agli assistenti sociali

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare