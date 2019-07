Eventi 184

Danza, zumba e canto: sul palco dell'arena San Pietro di Caltanissetta il saggio dell'Asd Ballet Academy

Lo spettacolo si terrà sabato 6 luglio alle 20.30. Ospite della serata l'accademia Amici del Canto

Redazione

03 Luglio 2019 10:14

L'A.s.d. Ballet Academy per il 7° anno consecutivo presenta il proprio Saggio Spettacolo di Danza Classica Moderna e Contemporanea diretto dalla giovane insegnante Giada Paterna che si terrà presso l' arena di San Pietro Sabato 6 Luglio 2019 alle ore 20,30. Uno spettacolo da varie sfaccettature tra danza, zumba e canto , in quanto l'Accademia Amici del Canto sarà ospite della serata. “Ringrazio di cuore tutti i genitori e gli allievi che quest'anno, per me particolare,mi hanno dimostrato fiducia e ammirazione;permettendomi di realizzare in piccolo un evento da grandi emozioni. Fidandosi in pieno della mia persona oltre che della mia professionalità appoggiandomi in ogni mia scelta senza alcun dubbio, Grazie di cuore .” Dichiara la neo mamma l’insegnante Giada Paterna. Presenta Claudio Mendola.Si ringrazia per la collaborazione annua Martina Cottone e tutto lo staff che collabora gratuitamente dietro le quinte





