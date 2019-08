Eventi 114

Danza classica, studentessa nissena vola sulle punte: in Cina prenderà parte alla finale di un concorso internazionale

Si tratta di Clara Anzalone, studentessa della sezione coreutico del "R. Settimo". Presenti 1300 partecipanti

Redazione

26 Agosto 2019 12:05

Clara Anzalone di IVAD della sezione coreutico del Liceo "R. Settimo" ha partecipato alla IV edizione del concorso internazionale RDGP (Red Dance Global Prix) a Pechino in Cina.Il 17 luglio 2019 si è disputata la semifinale del concorso fra 1300 e partecipanti, e Clara si è esibita nella categoria senior danza classica e contemporanea accedendo alla finale in entrambe le categorie e raggiungendo il II posto tra tanti ballerini provenienti da tutto il mondo.

Durante il galà Clara si è esibita nella variazione tratta dal I atto di Giselle , dando prova magistrale di quella che è la carica interpretativa del balletto classico italiano tanto amato e apprezzato da tutta la giuria, composta da Jiang zu Hui, Margherita Parrilla, Maria Elena Grillo, Alessandra Grasso, Edward Verso, Grace, Wang Qing, Leonardo De Fazio, Tatiana Luzina, Liu Yi Dong, Anson Yang.

Clara ha vinto una borsa di studio nella città cinese di Zibò che la ospiterà per una settimana, là dove potrà conoscere la tecnica classica cinese, ha ottenuto inoltre un premio in denaro e un attestato di riconoscimento internazionale. Margherita Parrilla, étoile e prima ballerina dell’Opera di Roma e Direttore dell’Accademia Nazionale di Danza a Roma, ha affermato che il ruolo di Giselle interpretato da Clara le si addice moltissimo perché la ballerina è entrata nello spirito del personaggio, rappresentato con sentimenti e carica espressiva non indifferenti. Ha sottolineato, inoltre, l'importanza dell scambio tra i ballerini europei e la danza classica cinese.

Dopo il successo in Russia e ora in Cina, Clara si appresta a concludere i suoi studi presso il Liceo Coreutico "R. Settimo", senza trascurare alcuna disciplina, distinguendosi per serietà e costanza.

La Dirigente del Liceo "R. Settimo" Irene Cinzia Maria Collerone si è congratulata con la studentessa che è lo specchio di come chi si impegna in ciò che fa ottiene risultati eccellenti, coniugando lo studio con la passione e cercando sempre di dare il meglio di sé senza risparmiare alcuna fatica.



