Eventi 389

Dalla Sicilia all'Australia, aereo prende il volo per consegnare a Sidney un convertitore di energia solare

L'aereo è arrivato da Bucarest. Il convertitore è stato costruito in Sicilia ed è destinato a un parco eolico australiano

Redazione

08 Aprile 2020 16:27

I prodotti tecnologici siciliani sbarcano in #Australia. Un trasporto eccezionale di 25 tonnellate: un convertitore di energia solare che da Palermo arriverà all’altro capo della Terra, a #Sidney, in #Australia, grazie all’aereo cargo tra i più grandi del mondo che, dopo cinque anni, ritorna a solcare la pista di oltre tre chilometri, la più lunga del Sud Italia, dell’#aeroporto internazionale di #Palermo Falcone Borsellino.L’Antonov 124-100M-150 della Antonov Company è un gigante dell’aria lungo 69,10 metri e alto 21,10, con 73,30 metri di apertura alare. E' arrivato da #Bucarest. Nello scalo aereo palermitano, i tecnici di GH Italia Palermo e XPH Xpress Handling hanno trasferito nella pancia dell'aereo il convertitore costruito in #Sicilia e destinato a un parco eolico australiano



I prodotti tecnologici siciliani sbarcano in #Australia. Un trasporto eccezionale di 25 tonnellate: un convertitore di energia solare che da Palermo arriverà all’altro capo della Terra, a #Sidney, in #Australia, grazie all’aereo cargo tra i più grandi del mondo che, dopo cinque anni, ritorna a solcare la pista di oltre tre chilometri, la più lunga del Sud Italia, dell’#aeroporto internazionale di #Palermo Falcone Borsellino.L’Antonov 124-100M-150 della Antonov Company è un gigante dell’aria lungo 69,10 metri e alto 21,10, con 73,30 metri di apertura alare. E' arrivato da #Bucarest. Nello scalo aereo palermitano, i tecnici di GH Italia Palermo e XPH Xpress Handling hanno trasferito nella pancia dell'aereo il convertitore costruito in #Sicilia e destinato a un parco eolico australiano



News Successiva #AdessoRestoaCasa. Dopo andrò in Sicilia . La Pro Loco di Caltanissetta mette in palio 32 soggiorni gratuiti nell'isola

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare