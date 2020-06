Attualita 142

Dalla Sicilia alla Lombardia in bici per donare una vacanza ai medici impegnati in prima linea

In cinque percorreranno tutta l'Italia in sella alle loro biciclette per arrivare a Milano e portare il regalo voucher vacanze, da trascorrere nel ragusano

Redazione

21 Giugno 2020 10:27

Da Comiso a Milano in bici per regalare una vacanza ai medici lombardi che sono stati in prima linea durante l’emergenza Covid-19. È l'avventura di cinque ciclisti amatoriali di Comiso che percorreranno in sella alla loro bicicletta tutta l’Italia per arrivare a Milano e portare il regalo voucher vacanze, da trascorrere nella città del Ragusano.Partiti sabato mattina da piazza fonte Diana a Comiso, Marco Distefano, Salvo Purromuto, Vincenzo Virduzzo, Nunzio e Vincenzo Schembari raggiungeranno Milano il 26 giugno per consegnare «il dono dell’ospitalità». Ad inaugurare loro un buon viaggio, c'era anche l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza







Da Comiso a Milano in bici per regalare una vacanza ai medici lombardi che sono stati in prima linea durante l’emergenza Covid-19. È l'avventura di cinque ciclisti amatoriali di Comiso che percorreranno in sella alla loro bicicletta tutta l’Italia per arrivare a Milano e portare il regalo voucher vacanze, da trascorrere nella città del Ragusano.Partiti sabato mattina da piazza fonte Diana a Comiso, Marco Distefano, Salvo Purromuto, Vincenzo Virduzzo, Nunzio e Vincenzo Schembari raggiungeranno Milano il 26 giugno per consegnare «il dono dell’ospitalità». Ad inaugurare loro un buon viaggio, c'era anche l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza







News Successiva Senatore condannato per mafia chiede il vitalizio, la Corte Europea ammette il ricorso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare