Dalla Regione oltre un milione e 400mila euro per Caltanissetta. Falcone: "Sono fondi per la riqualificazione urbana"

Le risorse sono destinate alla ristrutturazione dell'edificio di via Sallemi e dei locali della parrocchia San Giuseppe

Redazione

29 Giugno 2020 16:37

"Dal Governo Musumeci arriva nel complesso oltre un milione e 400mila per le ristrutturazioni dell'edificio di via Sallemi e dei locali della parrocchia San Giuseppe a Caltanissetta. Manteniamo l'impegno a intervenire con risorse concrete per la rivalutazione del contesto urbano della città". Lo afferma l'assessore regionale Marco Falcone, a seguito dei decreti di finanziamento emessi dal Dipartimento Infrastrutture per due interventi di riqualificazione urbana a Caltanissetta.

"Quasi 800mila euro - illustra Falcone - verranno investiti nella ristrutturazione dell'Edificio scuola-auditorium di via Sallemi, dando così alla città un spazio fruibile dalla cittadinanza. Altri 670mila euro, invece, sono stati assegnati dalla Regione per la riqualificazione dei locali della parrocchia San Giuseppe, storico punto di riferimento religioso per la comunità nissena. Il Comune di Caltanissetta ha adesso sei mesi di tempo per indire le gare d'appalto e affidare degli interventi che ridaranno lustro al patrimonio urbano e religioso della città".



