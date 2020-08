I Romanzi di Vincenzo Bonasera

Dal romanzo "Dentro un'emozione" - 2017

Il primo di una serie di brani tratti dai libri di Vincenzo Bonasera

31 Agosto 2020 21:04

“Amore… amore… quante parole si sono dette su di te… per averti goduto, sofferto, sognato, vissuto, rimpianto, distrutto, tradito, confuso.

Di nostalgia, di passione, di tenerezza, di delusione, di rancore, di gelosia, di rinuncia hai fatto brillare occhi di luce.

Attimi, ore, giorni, mesi, anni… con te o senza te in ognuno di noi.

Sempre presente anche se assente.



Nell’aria, nel vento, in una nuvola, nel dorato sole, in una stella del cielo, nell’argentata luna, nell’azzurro del mare, in una goccia di pioggia… è amore.

Il volo di una farfalla, il profumo di una rosa, i colori di un tramonto o dell’alba, il cinguettio di un timido passerotto… possono portare a un sogno lontano; un sorriso, uno sguardo di donna… al desiderio d’amare”. ( dal romanzo: “Dentro un’emozione” - 2017 )

I Romanzi di Vincenzo Bonasera

