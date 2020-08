Attualita 433

Dal primo di agosto per entrare alla riserva di Vendicari si pagherà un ticket di ingresso

La Regione, forte di un decreto del 2015 mai attuato prima, ha deciso di rendere a pagamento l’area della riserva di Vendicari

Redazione

02 Agosto 2020 08:56

Mare sempre più a pagamento nel Siracusano dove, da capoluogo fino a Portopalo, la punta estrema della Sicilia sudorientale, gli stabilimenti privati hanno coperto fette cospicue di spiagge e coste. Adesso, ci si mette pure la Regione che, forte di un decreto del 2015 mai attuato prima, ha deciso di rendere a pagamento l’area della riserva di Vendicari, una delle zone più suggestive. “Ci sarà un ticket di ingresso dal Primo di agosto – spiega a BlogSicilia il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti – che varierà a secondo delle persone ma avrà un prezzo standard di 3,50 euro. Posso dire che non si tratta di una decisione negativa, il nodo è rappresentato dal reinvestimento degli incassi, in manutenzione e sicurezza, tanto per essere chiari. Insomma, non voglio che si tratti di una mera operazione di cassa, è fondamentale che questi soldi vengano impiegati per dei servizi”. (Blogsicilia.it)

