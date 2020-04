Politica 529

Dal M5S, all'Ars, al consiglio comunale di Caltanissetta: le condoglianze al viceministro Cancelleri

In mattinata all'ospedale Sant'Elia è morto Michele Cancelleri, padre di Giancarlo e Azzurra

Redazione

07 Aprile 2020 17:10

“Porgo le mie condoglianze e quelle del Parlamento siciliano al viceministro per le Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri e alla sorella Azzurra, deputata alla Camera, per la morte del padre Michele”. Così, in una nota, il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.



“Voglio esprimere il mio più sincero cordoglio a Giancarlo, Azzurra e Vincenzo Cancelleri per la scomparsa del padre avvenuta in queste ore a Caltanissetta. La dipartita del signor Michele mi rattrista anche perché conoscevo bene il legame profondo che legava la famiglia Cancelleri. All’amico Giancarlo do un abbraccio a distanza”. A dichiararlo è l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao che esprime cordoglio per la scomparsa del padre del vice ministro ai trasporti Giancarlo Cancelleri.



“ I Consiglieri Comunali di Caltanissetta esprimono il proprio cordoglio per la dipartita del Signor Michele Cancelleri e si stringono affettuosamente a Giancarlo, Azzurra e alla famiglia tutta.”



