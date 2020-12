Politica 256

Dal bonus chef a quello per gli occhiali, dall'assegno unico a quello per i mobili: ecco le misure della Manovra 2021

Pronto il "maxiemendamento" alla Manovra fiscale 2021 su cui il governo porrà la fiducia in Aula alla Camera dei deputati

Redazione

23 Dicembre 2020 16:08

Pronto il "maxiemendamento" alla Manovra fiscale 2021 su cui il governo porrà la fiducia in Aula alla Camera dei deputati. Entro oggi il ddl di Bilancio sarà blindato dal governo con la fiducia e licenziato per il Senato. I tempi stretti per la conversione in legge del ddl (entro il 31 dicembre va approvata la nuova legge di bilanco) rendono quasi "formale" il passaggio in Senato, che non potrà far altro che approvare il testo licenziato dalla Camera.Le misure principali:

Legge di bilancio 2021: proroga superbonus 110%

Prima novità è la conferma del superbonus 110% ristrutturazioni fino al 2022. L’incentivo fiscale è stato introdotto per l’efficientamento energetico degli immobili e la sicurezza anti-sismica, ed ora è finanziato fino a dicembre 2021. Con la nuova Manovra sarà confermato per tutto il 2022. Se entro giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la super-detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Legge di bilancio 2021: bonus mobili

Rifinanziato anche il bonus casa, assieme al bonus mobili incluso e con un tetto massimo di spesa che aumenta a 16 mila euro (dagli attuali 10 mila). La detrazione resta del 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili in fase di di ristrutturazioni edilizie.

Legge di bilancio 2021: bonus chef

Nella prossima Legge di bilancio approda anche un bonus chef, per cuochi professionisti. Maria Spena, di Forza Italia, ha presentato l’emendamento all’articolo 18-bis della manovra. Questo include un credito d’imposta per i cuochi professionisti, sia dipendenti che autonomi, fino a 6.000 euro. Il bonus potrà essere utilizzato per: l’acquisto di beni strumentali durevoli, la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Legge di bilancio 2021: bonus idrico e rubinetti

Il bonus idrico o bonus rubinetti e bagno, pronto ad aprire il nuovo anno delle famiglie meno abbienti. Si tratta di un incentivo di 1.000 euro per la sostituzione di rubinetti, soffioni doccia e sanitari utili al risparmio di acqua. L’importo previsto è: 1.000 euro per le famiglie, 5.000 euro per i pubblici esercizi. Per le seguenti spese effettuate: fornitura e posa in opera di sanitari in ceramica, con volume massimo di scarico fino a 6 litri e relativi sistemi di scarico, fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata fino a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua fino a 9 litri al minuto.

Legge di bilancio 2021: bonus occhiali e lenti

Anche chi ha bisogno di ausili per la vista potrà contare su un incentivo: il bonus occhiali e lenti progressive 2021. In particolare il testo della Manovra 2021 prevede l’introduzione del “fondo tutela vista”, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021, 2022 e 2023. Si tratta di un voucher da 50 euro una tantum destinato alle famiglie con un Isee inferiore ai 10 mila euro per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto progressive.

Legge di bilancio 2021: bonus tv

In arrivo anche il bonus tv per le famiglie con Isee fino a 20 mila euro. Anche in questo caso si tratta di un voucher o buono di 50 euro per l’acquisto di un televisore nuovo e di nuova generazione, per favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVBT2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo. Stiamo parlando in concreto di un’estensione del vecchio bonus tv introdotto per sostituire i vecchi tv con televisori nuovi che recepiscono la tecnologia DVBT2. Il bonus verrà erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato.

Legge di bilancio 2021: bonus smartphone

La Manovra in via d’approvazione prevede anche, all’iterno del “kit digitalizzazione” un incentivo smartphone per nuclei familiari con Isee sotto 20 mila euro.

Questo bonus permette di ottenere per un anno uno smartphone in comodato d’uso connesso a Internet con incluso l’abbonamento a due “organi di stampa” e l’app Io.

Legge di bilancio 2021: incentivi auto

C’è spazio anche per gli incentivi auto nel 2021. Si tratta di una seconda tornata seconda degli ecobonus auto già erogati nel 2020. Ci sarà però una distinzione tra: auto ibride/elettriche e e auto Euro 6. Ci sarà infatti un incentivo duale: il rifinanziamento dell’extra-bonus per gli acquistim di veicoli e elettrici e ibridi per tutto il 2021,

un nuovo incentivo all’acquisto di veicoli euro 6, con contestuale rottamazione di veicoli con almeno 10 anni, per i primi 6 mesi del 2021.

Legge di bilancio 2021: bonus bici cargo

Previsto anche un bonus per le bici cargo: quelle fornite di un cesto o un cassone grande per trasportare oggetti pesanti e ingombranti. Verrà infatti concesso un credito d’imposta fino al 30% e al massimo di 2 mila euro per chi ne acquista una.

Legge di bilancio 2021: bonus quotidiani e riviste

Nuovo bonus in arrivo per le famiglie che hanno usufruito o intendono usufruire del voucher Pc e tablet: si tratta del bonus giornali e riviste 2021. Per poter accedere al “bonus giornali 2021” bisogna rispettare i seguenti requisiti nucleo familiare con ISEE inferiore a 20.000 euro, ammesso a beneficiare del voucher PC e internet; acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Legge di bilancio 2021: estensione congedo paternità

Viene infatti esteso da 7 a 10 giorni il congedo di paternità per il 2021. E’ inserito all’interno del pacchetto famiglia, che vede diverse altre conferme e novità, tra cui: il Bonus nido 2021, il Bonus bebè 2021 e l’Assegno unico universale per famiglie 2021.

Legge di bilancio 2021: assegno unico famiglia

Ovviamente la nota principale che interessa le famiglie è il nuovo Assegno unico universale per famiglie con figli 2021. Spetta alle famiglie con lavoratori dipendenti, alle famiglie con lavoratori autonomi, alle famiglie con disoccupati e incapienti. Questo sussidio si traduce in un’erogazione mensile suddivisa per vari importi, spettante alle famiglie con figli minorenni e maggiorenni a carico, fino a un importo massimo di 200 euro mensili per figlio.

Legge di bilancio 2021: indennità autonomi e P. Iva

Introdotta con la prossima manovra un’indennità per lavoratori autonomi. In particolare, questa viene riconosciuta, previa domanda: ai soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, che non sono titolari di trattamento pensionistico diretto, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, non percepiscono il Reddito di cittadinanza, hanno un reddito inferiore a 8.145 euro nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, registrano nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un calo del 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti. L’importo oscilla da 250 euro al mese agli 800 euro al mese.

Legge di bilancio 2021: bonus studenti fuori sede

Stanziati poi 15 milioni per il 2021 in un fondo dedicato all’erogazione di contributi per le spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede iscritti alle università statali.





