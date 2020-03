Eventi 273

Da Sud nuovi modelli di crescita, a Caltanissetta l'evento towards di The Economy Of Francesco

Un momento di confronto e dibattito tra associazioni, imprese, startup ma soprattutto tra le nuove generazioni

Redazione

01 Marzo 2020 16:59

Giovani, imprese e futuro. Anche Caltanissetta risponde all’appello di Papa Francesco, che riunirà ad Assisi oltre 2000 giovani economisti, imprenditori e changemakers di tutto il mondo per ridisegnare i confini di un’economia più giusta, inclusiva e sostenibile.Venerdì 6 marzo, alle 18.00, negli spazi di Banca Sicana, in via Francesco Crispi a Caltanissetta, il Consorzio Sol.Co. – Rete di Imprese Sociali Siciliane organizza l’evento Giovani, Imprese e Futuro: la nuova Economia di Francesco. Un momento di confronto e dibattito tra associazioni, imprese, startup ma soprattutto tra le nuove generazioni, quelle che operano, dialogano, che vogliono rimettere al centro il bisogno di futuro del territorio e lanciare idee e proposte per costruire da Sud nuovi modelli di sviluppo.



Giovani, imprese e futuro. Anche Caltanissetta risponde all’appello di Papa Francesco, che riunirà ad Assisi oltre 2000 giovani economisti, imprenditori e changemakers di tutto il mondo per ridisegnare i confini di un’economia più giusta, inclusiva e sostenibile.Venerdì 6 marzo, alle 18.00, negli spazi di Banca Sicana, in via Francesco Crispi a Caltanissetta, il Consorzio Sol.Co. – Rete di Imprese Sociali Siciliane organizza l’evento Giovani, Imprese e Futuro: la nuova Economia di Francesco. Un momento di confronto e dibattito tra associazioni, imprese, startup ma soprattutto tra le nuove generazioni, quelle che operano, dialogano, che vogliono rimettere al centro il bisogno di futuro del territorio e lanciare idee e proposte per costruire da Sud nuovi modelli di sviluppo.



News Successiva Fidas Caltanissetta, incontro dedicato alla donazione del sangue. Appuntamento nella club house della DLF Nissa Rugby

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare