Dal Sud nuovi modelli di crescita, a Caltanissetta l'evento towards di The Economy Of Francesco

L'appuntamento è per venerdì 6 marzo. Un momento di confronto e dibattito tra associazioni, imprese, startup ma soprattutto tra le nuove generazioni

26 Febbraio 2020

Giovani, Imprese e Futuro: la nuova Economia di Francesco. A Caltanissetta negli spazi di Banca Sicana associazioni, imprese e giovani risponderanno all’invito di Papa Francesco, lanciando idee e proposte per ripensare un nuovo modo di interpretare e fare l’Economia, più inclusiva e sostenibile. L’appuntamento è inoltre preparatorio al Festival Nazionale dell’Economia Civile di Firenze.Giovani, imprese e futuro. Anche Caltanissetta risponde all’appello di Papa Francesco, che riunirà ad Assisi oltre 2000 giovani economisti, imprenditori e changemakers di tutto il mondo per ridisegnare i confini di un’economia più giusta, inclusiva e sostenibile.

Venerdì 6 marzo, alle ore 18.00, negli spazi di Banca Sicana, in via Francesco Crispi a Caltanissetta, il Consorzio Sol.Co. – Rete di Imprese Sociali Siciliane organizza l’evento Giovani, Imprese e Futuro: la nuova Economia di Francesco. Un momento di confronto e dibattito tra associazioni, imprese, startup ma soprattutto tra le nuove generazioni, quelle che operano, dialogano, che vogliono rimettere al centro il bisogno di futuro del territorio e lanciare idee e proposte per costruire da Sud nuovi modelli di sviluppo.

«Questa iniziativa - spiega Salvo Litrico, giovane imprenditore e Consigliere delegato del Consorzio Sol.Co. – è un esempio del lavoro che come Rete di Imprese stiamo portando avanti per investire sui giovani e sul futuro. Tante le occasioni che abbiamo messo in campo, come per esempio l’HUB dell’Economia civile a Catania, tutte con la certezza che serve creare spazi di confronto e contaminazione tra le nuove generazioni per costruire un nuovo assetto economico».

Serve rimettere al centro il talento dei giovani e la loro capacità di contribuire responsabilmente allo sviluppo delle comunità e dei territori.

È guardando l’Italia da Sud che l’appuntamento di Caltanissetta affronterà il tema della crescita del Paese scardinando riflessioni e interrogativi su un nuovo modo di pensare e fare l’Economia, quella inclusiva, quella generativa, quella che non lascia indietro nessuno.

Finanza etica e sostenibile, impresa e giovani, economia di condivisione, di questo e molto altro si discuterà a Caltanissetta. Prederanno parte ai lavori Rocco Gumina, Associazione De Gasperi, Piero Cavaleri, Associazione Oikos, Mirjam Ognibene, Accademia del Coaching e Next - Nuova Economia per Tutti, Edoardo Barbarossa, Comunità Papa Giovanni XXIII.

Tra le esperienze l’HUB dell’Economia civile che i promotori racconteranno. A moderare l’incontro Davide Capodici, Associazione Spazio 47.

Giovani, Imprese e Futuro: la nuova Economia di Francesco è un evento towards di The Economy of Francesco e appuntamento di avvicinamento al Festival Nazionale dell’Economia Civile di Firenze.

L’evento è promosso in collaborazione con Spazio 47, Giovani Soci Banca Sicana, Comunità Papa Giovanni XXIII, le Associazioni Oikos e De Gasperi di Caltanissetta e con la partecipazione di Next Next - Nuova Economia per Tutti.





