Da Siracusa a Caltanissetta, Calafiore nominato vicario del questore: prenderà servizio il 5 giugno

Primo dirigente, attuale capo di Gabinetto e portavoce della questura di SIracusa, è stato nominato dal Capo della Polizia

01 Giugno 2019 09:22

Gaspare Calafiore, in servizio alla Questura di Siracusa, a partire dal 5 giugno, andrà a svolgere le funzioni di vicario alla questura di Caltanissetta. Primo Dirigente della Polizia di Stato ed attuale Capo di Gabinetto e Portavoce della Questura di Siracusa, è stato nominato, dal Capo della Polizia, Vicario del Questore di Caltanissetta. L’importante nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento per un funzionario della Questura di Siracusa che, a partire dal 5 giugno, andrà a svolgere le funzioni di vicario in una delle province più importanti della Sicilia.Calafiore ha assunto l’incarico di Capo di Gabinetto nel febbraio del 2013 dopo aver diretto l’ufficio Immigrazione della Questura aretusea ove si è distinto per le indubbie competenze in una materia molto complessa come la legislazione sugli stranieri.

La preparazione giuridica e le indiscusse doti umane hanno consentito a Calafiore di collaborare con eccellenti risultati il Questore della Provincia di Siracusa in particolar modo nell’organizzazione e nella pianificazione dei servizi di ordine pubblico e nel complesso sistema dell’accoglienza, dell’identificazione e della gestione delle migliaia di migranti che in questi anni sono sbarcati nelle coste siracusane.





