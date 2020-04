Attualita 428

Da oggi il pagamento dei 600 euro. I prestiti fino a 25mila euro saranno erogati da lunedì

Lo ha garantito il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Entro venerdì tutti gli autonomi avranno i 600 euro richiesti

Redazione

15 Aprile 2020 11:46

Dopo il via libera dell'Ue al nuovo schema di garanzie tramite Fondo per le Pmi e Sace diventa operativa la macchina messa in moto con il decreto salva-imprese per dare liquidità a imprese e partite Iva: già da oggi i prestiti alle imprese da 25.000 euro saranno operativi, mentre le prime erogazioni, come assicura il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, potrebbero avvenire già da lunedì.I 600 euro per le partite Iva, saranno in pagamento per tutti i quasi due milioni di autonomi entro venerdì, per essere aumentati a 800 euro ad aprile. Il ministro parla di "un numero verosimile".

Già circa 9mila Pmi hanno chiesto aiuto al Fondo di Garanzia con il primo ampliamento operato con il decreto Cura Italia, provvedimento che ha già consentito di sospendere mutui e prestiti alle imprese per 75 miliardi (660mila le domande arrivate) e di attivare una moratoria sulle rate del mutuo prima casa per 3 miliardi. Tutti strumenti attuati attraverso il sistema bancario che, ha fatto sapere l'Abi, non ha registrato alcuna 'fuga' dai depositi a marzo, mese in cui è scoppiata l'emergenza. Secondo i dati del rapporto mensile Abi sono anzi saliti del 5,1% (+77 miliardi a 1.593 miliardi).



